Bedava Eğitim İçin Getirilen Kupon Sisteminin Detayları Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez İstihdam Şurası'nda adını duyurduğu Kupon sistemiyle alakalı detaylar gelmeye başladı. Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda 10 bin lira tutarında olacağı ifade edilen kuponlarla isteyenler istedikleri kurumlarda mesleki eğitim görme imkanına sahip olabilecek.

Nisan ayından itibaren uygulamaya konulması amaçlanan kupon sisteminde cep harçlığının yanı sıra katılımcıların GSS'si ve iş kazası meslek hastalığı sigorta primlerininde ödeneceği bildirildi. İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstihdam Şurası'nda duyurduğu kupon sisteminin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesi kapsamında İŞKUR tarafından yürütüleceği belirtildi. Yurt dışında da uygulanan bu modelle birlikte çalışma hayatındaki personellerin daha nitelikli bir konuma getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Kursiyerler Eğitim Yerlerini Seçebilecek

Mesleki eğitim kursları adına belirli hizmetler veren kurumlar bulunduğu belirtilirken, yeni düzenlemeyle birlikte kişilerin İŞKUR'a giderek müracaat edeceği dile getiriliyor. Önceden belirlenen bazı değerlendirmelerin kursiyerler tarafından görüleceği ve buna göre eğitim alma istedikleri yerleri kursiyerlerin kendilerinin seçebileceği vurgulanıyor.

Eğitim almak isteyen vatandaşlara İŞKUR tarafından sertifika niteliğinde bir kupon verileceği söylenirken, yurt dışında da benzeri bir biçimde uygulanan bu kuponla seçilmiş olan eğitim merkezlerine ya da üniversitelere gidilerek eğitim alınabileceği bildiriliyor.

Bütün Eğitim Masrafları Karşılanacak

Ayrıca eğitim gören gençlerin hemen istihdam edilmesi adına eğitim kurumlarından belirli seviyelerde istihdam garantisi taahhüdününde alınacağı ifade edilirken, 10 bin lira değerinde bulunan kuponlarla kişilerin bütün eğitim masraflarının karşılanacağı belirtiliyor.

2 sene süreyle uygulamaya alınacak olan mesleki eğitimlerin zamanlaması konusunda da esneklik sağlanacağı belirtilirken, eğitimlere katılımları teşvik etmek ve sürekliliği sağlayabilmek adına ise katılımcılara 54 TL cep harçlığı verileceği ifade ediliyor.