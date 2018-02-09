Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu?

Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.

1951 yılında Türk Ticaret Kanunu’nun çıkartılması ile birlikte kurulan Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri, devam eden süreçte 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına alınsa da, amaçlarında bir değişiklik olmadı. Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri’nin ana amacı, esnafların ve sanatkârların mesleki alandaki faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına gerekli olan krediyi sağlamak ya da kredi kullanma ve teminat mektubu alma aşamalarında kefil olunması olurken, esnaf ve sanatkârlar için finansmana erişim aşamasında önemli kolaylıklar sunmaktadır.

Meslek Odalarından Esnaf ve Sanatkârlara Özel Destekler

Esnafa faizsiz kredi olanağının sağlanması için, bir takım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Esnaf kefalet kredileri şartları olarak ise; Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri vasıtasıyla kullanılması için kredi başvurusu yapacak kişilerin esnaf ya da sanatkâr olması, esnaf ya da sanatkâr siciline kayıtlı olması gerekiyor. Aynı zamanda iş ya da ikâmet yerlerinin, ilgili kooperatifin çalışma bölgesi içerisinde olmasına da önem verilirken, esnaf kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin farklı bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne ortak olmamaları gerekiyor.

Esnafa Faizsiz Kredi Veren Bankalar

Esnaf kefalet kredileri şartlarını sağlayan esnaflar için, Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi vasıtasyla kredi çekmek şu anda sadece Halkbankası ile mümkün. Türkiye’de hizmet veren kamu bankalarından olan Halkbank, Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi vasıtasıyla temin edilecek olan kefalet sayesinde kredi temin edebiliyorlar. Kredi çekmek isteyen esnaflar, başvurularını ilgili ilçenin Halkbank şubesine gerçekleştirebilirken, kredi kullanım aşamasında üyesi olunan oda tarafından temin edilen kefalet, yeterli olmaktadır.

Kefalet ile Halkbank’tan kredi çekmek için ilk etapta yazılı olarak kooperatife müracat edilmesi gerekir. Kişinin durumu için inceleme yapan kooperatif, yönetim kurulu tarafından araştırma yapılarak, 15 gün içerisinde kabul ya da ret kararını elde eder. Araştırma aşamasında kredi talep edilen miktar ile, ekonomik durum, istihbarat raporu ya da bülten düzenlenerek, kefalet miktarı tespit edilir. Kredi teklifi, Halkbank’a iletildikten sonra, banka tarafından kredi inceleme süreci başlatılır ve başvuru yapan kişi hakkında tekrar bir istihbarat araştırması gerçekleştirir. İstihbaratın olumlu olması halinde kredi hesaba tanımlanır.