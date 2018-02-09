Ünlü Yatırımcıdan Felaket Senaryosu

Dünyaca ünlü yatırımcı olan Jim Rogers, bir sonraki ayı piyasası için felaket senaryosu çizdi. Yaşanacak en kötü ayı piyasası olacağını söyleyen Rogers, piyasalarda da çöküş yaşanacağını dile getirdi.

75 yaşında olan ve finans uzmanlığı yapan Jim Rogers, dünyaca bilinen yatırımcılar arasında yer alıyor. Yatırım konusunda uzman olan Rogers, piyasaların durumunu analiz etti. Analizlerine göre önümüzdeki ay içerisinde piyasalar çöküşe geçecek ve ayı piyasası felaket ile sonuçlanacak.

Rogers’a göre başta ABD olmak üzere küresel piyasalarda yaşanacak bu çöküntü hisseleri etkileyecek. Hisseleri etkileyecek olan ayı piyasası sebebiyle, insanlar ekonomik kriz içerisine girecek.

Sanılandan Daha Fazla Borç Birikmiş

Jim Rogers, hisselerin yer aldığı piyasa içerisinde gerçekleşecek olan ayı piyasası nedeniyle, normal bir piyasanın çöküşünden daha kötü bir çöküş yaşanacağını ifade ederken bu durumun oluşum sebeplerini de dile getirdi.

Sanılanın aksine küresel ekonomideki finans dengesinde biriken borcun oldukça fazla olduğunu söyleyen Jim Rogers, özellikle 2016 yılından bu yana biriken borcun çok fazla olduğunu belirtti.

Hisselerin henüz ayı piyasasına yönelmediğini lakin önümüzdeki günler içerisinde yöneleceğini ekleyen Rogers tam olarak net bir tarih belirtmedi. ABD’deki hisse senetlerine gelen satışların Perşembe günü itibari ile bu duruma şaşırmadığını da söyleyen Jim Rogers, Wall Street’te yaşanan çöküşün devam etmesini beklediğini de dile getirdi.

75 yaşındaki yatırım uzmanı Rogers, ekonomistlerin göremediği borç konusunda hükümetin harekete geçmesi gerektiğini ve insanların yakın bir zaman dilimi içerisinde yatırımda bulunmaması gerektiğini de söyledi. Vatandaşları uyaran Rogers, tasarruf yapılması gerektiğini savundu.