Ekonomistler Mars’taki Ekonomi Hakkında Tahminlerde Bulundu
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Ekonomistler Mars’taki Ekonomi Hakkında Tahminlerde Bulundu


Ekonomistler Mars’taki Ekonomi Hakkında Tahminlerde Bulundu
Ekonomistler Mars’taki Ekonomi Hakkında Tahminlerde Bulundu Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-09 Saat: 20:14:09
Anasayfa Eko Gündem Ekonomistler Mars’taki Ekonomi Hakkında Tahminlerde Bulundu

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Mars yüzeyinde 50 milyar dolar değerinde platinyum madenleri bulunuyor.

21. yüzyılın en dahi adamı olarak görülen Elon Musk, uzaya ilk otomobili yollayan insan olmasının ardından SpaceX şirketi kurucusu olarak, Mars’a yolculuk yapabilecek araçlarını hızlandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekonomistler tarafından yorumlanan Mars ve Mars’taki ekonomik düzen, ABD’nin en çok konuşulan konusu haline geldi.

2020 yılında ilk koloni ile birlikte Mars’a uzay aracı yollamayı planlayan ve burada bir yaşam ortamı kurulmasını hedefleyen Elon Musk, Mars hazırlıklarına devam ediyor. Elon Musk’ın hayal ettiği Mars yolculuğu ve buradaki hayat düzeni hakkında yorumlarda bulunan ekonomistler, Mars’taki fon kaynağının platinyum madenleri aracılığı ile olacağını savunuyor.

50 Milyarlık Platinyum Madenleri

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Mars yüzeyinde 50 milyar dolar değerinde platinyum madenleri bulunuyor. Ekonomistlere göre Mars’taki ekonomik hayatın başlangıcını bu madenler sağlayacak. Dünya’nın ihtiyaç duymuş olduğu platinyum elementini karşılayacak madenler aracılığı ile ithalat ve ihracat faaliyetleri başlatılacak.

ABD’ye ilk yerleşen koloniler arasında bulunan kişilerin tütün yetiştirmesi ve yetiştirdiklerini satması ile ABD’nin ekonomik hayatının başladığını vurgulayan ekonomistler, Mars’ta bir yaşam olursa bu şekilde ekonomik hayatın temellerinin atılacağını söylüyor.

Ekonomistler tarafından yapılan bir diğer tahmin ise iş gücüne duyulan ihtiyaç hakkında oluyor. Yeni bir ekonomik düzen ve ekonomik hayat oluşturulacağı için iş gücüne ihtiyacın artacağını söyleyen ekonomistler, Dünya üzerinde işinin ehli olan kişilerin Mars’ta inanılmaz zengin olacağını vurguluyor. Dünya’daki ekonomik düzen ile Mars arasında birçok ortak yön olacağını savunan ekonomistler aynı zamanda Elon Musk’ın koloni hayatını oluşturmadan önce ekonomik düzeni belirlemesi gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunuyor. 

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Elon Musk NASA SpaceX ekonomi
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