Nihat Zeybekçi: Ekonomik Büyüme Yüzde 7’nin Üzerinde Olacak

Türkiye’nin Ekonomi Bakanı olan Nihat Zeybekçi, 2017 yılı verilerine bakarak 2018 yılındaki ekonomik büyüme hakkında tahminlerde bulundu. Zeybekçi’ye göre 2018 yılında Türkiye’nin ekonomik büyümesi yüzde 7’nin üzerinde olacak.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İstanbul Sanayi Odası’nın Ekonomi Bakanlığı ile yapılan istişare toplantısına katılarak, konuşma yaptı. Toplantı boyunca Ekonomi Bakanı’nın yapmış olduğu konuşma ilgi çekti. Dünyanın hızlı bir şekilde geliştiğini ve bu gelişmeyi takip edebilmek adına sanayicilerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Zeybekçi, Türk sanayicilerin bu değişime ayak uydurmaya çalıştığını ifade etti.

Devlet ile sanayicilerin ortak bir şekilde çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Nihat Zeybekçi, devletin sanayiciler için teşvik ve destek paketleri hazırlaması gerektiğini de savundu.

Özel Sektörün Yatırım Tutarı Destek Sağlayacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sonrası üretime ve ekonomiye verdiği önemi ifade etmek adına konuşması sırasında “En Hakiki Mürşit İlimdir.” sözünü dile getirdi. Bu sözü dile getirdikten sonra Zeybekçi, özel sektörün Türk ekonomisi açısından önemini belirten açıklamalarda bulundu.

Türk ekonomisinin yapı taşları arasında özel sektörün yer aldığını söyleyen Zeybekçi, özel sektöre yapılan yatırım tutarının sanayicilere destek sağlayacağını belirtti. Türkiye’nin dünya üzerindeki diğer ülkelerden daha başarılı bir ülke olduğunu, yakın bir zaman içerisinde hakettiği konumu bulacağını söyleyen Zeybekçi, Türk ekonomisinin dünyadaki değişime ayak uydurabilmesi adına ekonomik büyümenin en az yüzde 7 oranında olması gerektiğini ifade etti. Dünyanın aynı hızla değişmeye devam edeceğinin altını çizen Ekonomi Bakanı, bu değişimi yakalamanın Türkiye’nin elinde olduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.