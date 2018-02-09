Bütçe Tasarısı Senato’dan Geçti
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Bütçe Tasarısı Senato’dan Geçti


Bütçe Tasarısı Senato’dan Geçti
Bütçe Tasarısı Senato’dan Geçti Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-09 Saat: 20:59:09
Anasayfa Eko Gündem Bütçe Tasarısı Senato’dan Geçti

Senato Lideri Mitch McConnell bu bütçe tasarısı ile ilk kez askeri güvenlik ihtiyacının karşılanacağını dile getiriyor.

ABD’nin geçici bütçe tasarısı bugün itibari ile Senato’dan onay aldı. Senato’dan onay alan bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin kanun yapıcıları, hükümetin kısmi olarak kapatılmasına son vermek adına bütçe tasarısı hazırladı. Hazırlanan bu bütçe tasarısı ile 2 yıllık bir süre kapsanıyor. Hükümetin harcamalarını 300 milyar dolar arttıracak olan bütçe anlaşması ile hükümetin kısmi olarak kapatılmasına engel olunmak isteniyor.

ABD’nin son günlerde piyasalarda yaşamış olduğu sert düşüşün de etkisi ile hazırlanan geçici bütçe tasarısı geçtiğimiz Cuma günü Senato’ya sunulmuştu. Senato’dan onay alan tasarının önümüzdeki Pazartesi günü Temsilciler Meclisi’ne sunulması ve onay alınması bekleniyor.

Senato Lideri Mitch McConnell bu bütçe tasarısı ile ilk kez askeri güvenlik ihtiyacının karşılanacağını dile getiriyor. Özellikle orta sınıfta yer alan vatandaşların faydalanacağı bu bütçe tasarısının ABD’nin ekonomik düzeninde iyileştirmeler yapacağı düşünülüyor.

Borç Tavanı 1 Yıl Askıda Kalacak

Hükümetin harcamalarını 300 milyar dolar arttıracak olan bütçe tasarısı aynı zamanda borç tavanı 1 yıl süreyle askıya alınacak. Eğer Senato’dan onay alan ve Temsilciler Meclisi’ne sunulması beklenen 2 yıllık geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi tarafından onaylanırsa fonlamalar hükümet çalışanlarının işe başlamasından önce ve finans piyasalarının işlem görmesinden önce yeniden yürürlüğe konulmuş olacak.

ABD’nin savunma bakanlığı için ayırması gereken 160 milyar doların da bu bütçe tasarısı ile karşılanması bekleniyor. Ayrıca vatandaşlar ve yoksul çocuklar için sigorta yapımları, alt yapı çalışmaları, doğal afet finansmanları için de devletin bu bütçeden 128 milyar dolar ayırması bekleniyor. 

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