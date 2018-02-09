Milli Otomobil İçin Şarj Üniteleri Erzurum’da Üretilecek

Yerli otomobile takılacak şarj ünitelerinin Erzurum'da üretileceğini bildiren Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan girişimlerin olumlu karşılandığını dile getirdi. Ilıcalı, yerli ve milli otomobilin şarj ünitelerinin üretiminin GERSAN Elektrik A.Ş. tarafından Erzurum'da yapılması kararı alındığını açıkladı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ilıcalı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'da düzenlenen mesleki eğitim-sektör istişare toplantısına katıldığını hatırlattı. Bu toplantıda bölgede faaliyete geçirilecek "Cazibe Merkezleri Programı" ile yerli sanayinin daha çok ihtiyaç duyacağı teknik elemanların, bakanlık ve sanayi sektörünün ortak çalışmalarıyla karşılanabileceğini dile getiren Ilıcalı, yerli sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik elemanların yetiştirilmesi açısından çok önemli bir toplantı düzenlendiğini belirtti. Ilıcalı, Türkiye'nin milli ve yerli otomobilini üretmesi için altyapı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Erzurum Ve Bölge Ekonomisine Destek Olacak Yatırım

Yerli ve milli otomobilin şarj ünitelerinin Erzurum'da üretilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurulduğunu ifade eden Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önem verdiği ve çalışmalarına başlanan yerli ve milli otomobil projesinin şarj ünitelerinin üretiminin GERSAN Elektrik A.Ş. tarafından Erzurum'da yapılacağını vurguladı.

GERSAN A.Ş. Yönetim Kurulunun bu sabah gerçekleştirdiği toplantıda, bu yatırımın Erzurum'da yapılması yönünde karar aldığını bildiren Ilıcalı, bu kararın Erzurum ve bölge için çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Ilıcalı, ilgili kurum ve kuruluşlara ve GERSAN Elektrik A.Ş.'ye teşekkürlerini sundu.