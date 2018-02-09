Japonya Kripto Paralara Vergi Uygulama Kararı Aldı!
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Japonya Kripto Paralara Vergi Uygulama Kararı Aldı!


Japonya Kripto Paralara Vergi Uygulama Kararı Aldı!
Japonya Kripto Paralara Vergi Uygulama Kararı Aldı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-09 Saat: 22:20:38
Anasayfa Eko Gündem Japonya Kripto Paralara Vergi Uygulama Kararı Aldı!

Bitcoin ticaretinin yüzde 40'lık bölümünün Japon Yeni ile gerçekleştirilmesi Japonya’yı yeni düzenlemelere itti.

Japonya Ulusal Vergi Dairesi, 16 Şubat ve 15 Mart arası beyannamelerde kripto para kazançlarının da belirtilmesini talep etti. Dünyada büyük yankı uyandıran kripto para çılgınlığına Japonya Ulusal Vergi Dairesi müdahale etme kararı aldı ve yatırımcıları vergilendirmeye yönelik adımlar atmaya başladı. Diğer gelirler başlığı altında 2017 senesinde kanunlaştırılan tasarıya dahil edilecek olan kripto para kazançlarının 16 Şubat ve 15 Mart tarihleri arasında belirtilecek beyannamelerde belirtilmesi talep edildi.

Hisse senedi ve döviz piyasalarında uygulanan yüzde 20 oranındaki verginin tersine, kripto para gelirlerinin vergi oranı yüzde 15 ila 55 arasında değişecek. En yüksek vergi dilimi senelik bazda 40 milyon Japon Yeni (365 Bin Dolar) üstünde kazanç elde edenler için uygulanacak. Tasarının detayları hakkında daha fazla bilgilendirme yapılmadı.

Büyük Yatırımcılar Ülkeyi Terk Ediyor

Henüz vergi uygulaması başlamadan zengin kripto para yatırımcılarının Japonya'yı terk ettiğine dikkat çeken Shiodome danışmanlık şirketi CEO'su Kengo Maekawa, yatırımcıların içinde Singapur'un da bulunduğu sermaye kazancına vergi uygulanmayan bölgelere gittiğini belirtti. Maekawa, 30- 40 yaşlarında çoğu kripto para yatırımcısının vergi uygulamasına yönelik tavsiye istediğini dile getirdi.

Japonya vergi uygulaması uygulama kararı alan tek ülke değil. ABD Vergi Dairesi IRS de 2014 senesinde kripto paraların altın, gayrimenkul gibi değerlendirilerek uzun vadeli sermaye kazancı olarak dikkate alınacağını bildirmişti. Japon hükümetinin kripto para vergisinden elde edeceği tutarın çok yüksek meblağlara ulaşabileceği düşünülüyor. Bitcoin ticaretinin yüzde 40'lık bölümünün Japon Yeni üstünden yapılması bu yöndeki düşünceleri destekler nitelikte.

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