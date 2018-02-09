İngiltere Ve Rusya’nın Dış Ticaret Açığı Arttı!
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İngiltere Ve Rusya’nın Dış Ticaret Açığı Arttı!


İngiltere Ve Rusya’nın Dış Ticaret Açığı Arttı!
İngiltere Ve Rusya’nın Dış Ticaret Açığı Arttı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-09 Saat: 23:04:36
Anasayfa İthalat&İhracat İngiltere Ve Rusya’nın Dış Ticaret Açığı Arttı!

İngiltere’de 2017 Aralık ayında küresel dış ticaret açığı 13.58 milyar sterline yükseldi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS)’nin elde ettiği veriler kapsamında, İngiltere’de geçen senenin Aralık ayında küresel dış ticaret açığı 11.55 milyar sterlin seviyesinde olacağı yönündeki beklentileri geçerek 13.58 milyar sterline yükseldi. Ülkede 2017 Kasım ayında dış ticaret açığı 12.23 milyar sterlin seviyesindeydi. gerçekleşmişti. Aralık ayında İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle olan dış ticaret açığı ise 4.05 milyar sterlin seviyesindeki beklentileri aşarak 5.18 milyar sterline ulaştı.

ONS verileri kapsamında, İngiltere’de Aralık ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1.3 oranında geriledi. Beklentiler ise Aralık ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0.9 azalması yönündeydi. İngiltere’de Aralık ayında imalat sanayi üretimi aylık bazda beklentilerle doğru orantılı bir şekilde yüzde 0.3 oranında arttı. Ülkede Aralık ayında imalat sanayi üretimi senelik bazda yüzde 1.2 oranında olan beklentileri aşarak yüzde 1.4 oranında arttı. Dış ticaret verileri hakkında değerlendirme yapan Britanya Ticaret Odaları Birliği (BCC) Başekonomisti Suren Thiru, İngiltere’nin Aralık ayında dış ticaret verilerindeki gerilemenin ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Dış Ticaret Açığı Yüzde 16 Artış Gösterdi

Rusya’nın dış ticaret fazlası ise 2018 Ocak ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16.5 oranında artarak 13.7 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Rusya Merkez Bankası’nın yapmış olduğu açıklamalarda, ülkenin ihracatı geçen ay, 2017 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 21.11 oranında artarak 37.9 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 23.9 oranında artarak 24.2 milyar dolara ulaştı.

Rusya’nın ana ihracat ürünlerinde gözlemlenen fiyat seyrinin, ihracat hacmine destek verdiği belirtildi. Rusya’nın dış ticaret fazlası, geçen ay bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16.5 artarak 13.7 milyar dolara yükseldi. Rusya Federal Gümrük Servisi'nin yapmış olduğu açıklamalarda, ülkenin dış ticaret fazlasının 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 25.5 artarak 130.6 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

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