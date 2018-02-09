ABD Federal Hükümeti Yeniden Devreye Girdi

Önergeye göre, 2 senelik bütçe anlaşması ile hükümet harcamaları 300 milyar dolar daha artacak. Borç tavanı bir sene ertelenecek. Geçici bütçe tasarısı, geçen hafta Cuma günü erken saatlerde Senato'dan geçerek ABD Temsilciler Meclisi’ne sunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin her iki tarafının onayladığı 400 milyar dolar tutarında geçici bütçe tasarısını imzaladığını bildirdi. Gece yarısı itibarıyla harcama yetkisi olmadığı için resmi olarak kapantılan federal hükümet, bütçe krizinin kısa sürede çözülmesiyle kamu hizmetleri aksamadan faaliyete geçti. Başkan Donald Trump, federal hükümete 23 Mart tarihine kadar harcama yetkisi sağlayan beşinci geçici bütçe tasarısını imzaladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Federal hükümetin harcamalarına ilişkin limitlerin 2 sene boyunca kaldırılmasını ve borç tavanının Mart 2019 tarihine ertelenmesini öngören tasarı, 400 milyar dolar tutarında finansman gerektiriyor. ABD Senatosu, 6 hafta sürecek geçici bütçe tasarısını federal hükümetin harcama yetkisini gece yarısında kaybetmesinden dolayı kapanmıştı. Temsilciler Meclisinin de Washington saatiyle 05.40 sularında onayladığı önerge, Başkan Donald Trump’ın imzasıyla kanunlaşarak yürürlüğe girdi.

Trump'un Yönetiminde İkinci Hükümet Kapanışı

Kongre bir önceki geçici bütçenin süresi gece yarısında dolmasına rağmen yeni bir bütçeyi geçiremediği için resmi olarak kapanan federal hükümet, sabah saatlerinde kamu hizmetleri aksamadan tekrar açıldı. Kapanma, yaklaşık 8 saat sürmesine rağmen teknik olarak ülke tarihinin 20., Trump yönetiminin ise 2. kapanışı olarak belirlendi.

Amerikan federal hükümetinin bu sene ikinci kapanma sürecine, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’un kürsüyü gece yarısına kadar işgal etmesiyle, 2 senelik bütçe teklifinin oylanmasına izin vermemesi neden olmuştu. Senato’nun Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin üzerinde anlaştıklarını açıklamasının ardından, 2 senelik bütçe planı federal harcamaların gelecek iki sene boyunca yaklaşık 400 milyar dolar artacağını düşünüyordu.