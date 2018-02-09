Enerjisa’nın Halka Arzında Elde Edilen Gelir Farklı Yatırımlarda Kullanılacak

Enerjisa Enerji A.Ş.’nin hissedarları Sabancı Holding ve E.ON bu halka arzla elde edilen geliri Türkiye’de gerçekleştirecekleri enerji sektör yatırımlarında kullanacaklarını dile getirdi. Sabancı Holding ve E.ON’un eşit ortak hisse satışı yoluyla gerçekleşen Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı, yabancı ve yerli yatırımcılardan yoğun ilgi görmesiyle Türkiye’nin TL cinsinden en büyük özel sektör halka arzı oldu.

Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı başarıyla tamamlandı. 8 Şubat 2018 tarihinde ENJSA kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Hisselerinin yüzde 20’lik bölümünün halka açıldığı Enerjisa Enerji A.Ş.’ye talep toplama sürecinde olduğu gibi ilk işlem gününde de yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Enerjisa Enerji A.Ş., ilk işlem gününde Borsa İstanbul’daki en yüksek işlem hacmine sahip olan hisse olarak belirlendi.

Yatırımlar Türkiye'nin Potansiyelini Kanıtlıyor

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Sabancı’nın tüm faaliyetlerinde Türkiye’ye duyulan güvenden güç aldıklarını aktardı. Enerji sektöründe oluşan sağlıklı piyasa şartları ve yüksek potansiyelin kendileri içinde güven oluşturduğunu dile getiren Göçmen, Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzının yerli ve yabancı yatırımcıdan gördüğü ilginin, Türkiye’nin ve sektörün potansiyelini kanıtlar nitelikte olduğuna dikkat çekti. 5 kat talep toplanan Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzında özellikle yabancı yatırımcılardan alınan büyük taleple, ülke ekonomisine destek sağlandığını dile getiren Göçmen, Sabancı Holding’in halka arzından oluşan kaynakların Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. için sermaye artırımında kullanmayı hedeflediklerini açıkladı.