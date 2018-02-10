10.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
Advert Advert Advert

10.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


10.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
10.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-02-10 Saat: 08:40:55
Anasayfa Altın&Döviz 10.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

ABD Hükümetinin tekrar açılması ile birlikte dolardaki yükseliş yerini sakinliğe bıraktı. Dolar kuru yeni güne 3,8189 Türk Lirasından başladı.

Son günlerde ABD Borsalarındaki düşüş, FED’in faiz artıracağı yönündeki beklentiler ve ABD hükümetinin bütçe tasarısını senatodan geçiremeyerek kapanması nedeni ile doların yönü yukarı çevrilmiş ve yeniden 3,80 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Dün bütçede yapılan değişiklikler ile tasarı onaylandı ve tüm hizmetler yeniden verilmeye başlandı.

ABD borsalarının düşüşü devam ederken Fed Başkanlığına yakın zamanda başlayan Jerome Powell’dan ekonomi politikası ile ilgili bir açıklama gelmedi. Piyasalar Powell’ın daha sert bir şekilde faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8227’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8189 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6844 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6804 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2252 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Dün 114 bin 263 puandan kapanan BIST100 endeksi haftayı 113 bin 590 puandan kapattı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 8 bin 552 dolar seviyesine geldi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 901 dolar seviyesine yükseldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,66 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

264,18 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

Advert
Altın Euro Dolar Bitcoin Döviz fiyatları
KREDİ HABERLERİ
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Beklenen İndirim Geldi! Güncel Benzin Fiyatları…
Beklenen İndirim Geldi! Güncel Benzin Fiyatları…
10 Şubat Cumartesi En Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Bugün Kaç Lira? Gram Altın Kaç Lira Oldu?
10 Şubat Cumartesi En Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Bugün Kaç Lira? Gram Altın Kaç Lira Oldu?