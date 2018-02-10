10.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Son günlerde ABD Borsalarındaki düşüş, FED’in faiz artıracağı yönündeki beklentiler ve ABD hükümetinin bütçe tasarısını senatodan geçiremeyerek kapanması nedeni ile doların yönü yukarı çevrilmiş ve yeniden 3,80 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Dün bütçede yapılan değişiklikler ile tasarı onaylandı ve tüm hizmetler yeniden verilmeye başlandı.

ABD borsalarının düşüşü devam ederken Fed Başkanlığına yakın zamanda başlayan Jerome Powell’dan ekonomi politikası ile ilgili bir açıklama gelmedi. Piyasalar Powell’ın daha sert bir şekilde faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8227’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8189 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6844 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6804 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2252 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Dün 114 bin 263 puandan kapanan BIST100 endeksi haftayı 113 bin 590 puandan kapattı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 8 bin 552 dolar seviyesine geldi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 901 dolar seviyesine yükseldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,66 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

264,18 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.