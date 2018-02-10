Denizlerde Balık Yok, Balıkçının Umudu Karides

Günün ilk ışıkları ile denize açılarak kısmetini arayan Tekirdağlı balıkçılar artık öğle saatlerinde ağlarına takılmış olan karidesler ile limanlarına geri dönüyor. Normalde Marmara Denizinde palamut ve çinekop gibi balıkları avlamak için açılmaya alışkan olan bu balıkçıların artık ümidi karides oldu.

Konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu sene Marmara Denizinde balık miktarının az olduğunu söyledi. Balıkçıların çok durgun bir sezon geçirdiklerini belirten Pehlivanoğlu, Şubat ayı başından itibaren dil ve pisi balığı için av yasağının sona ermesi nedeni ile balıkçıların yeniden denize açılmaya başladığını fakat bu balıklardan da arzu edilen ürünün temin edilemediğini dile getirdi.

Karides Balıkçıların Yeni Umudu

Ülkemizde tüketimi kısıtlı miktarda olsa da ihracat için önemli bir ürün olan karidesin balıkçıların yeni ümidi olduğuna dikkat çeken Pehlivanoğlu birçok balıkçının artık karidese yöneldiğini dile getirdi. Başkan 1 ay daha karides avının devam edebileceğini ancak 1 ay sonra havaların ısınması ile birlikte denizde canavar balıkları denilen büyük balıkların artması ile karides miktarının da azalacağını söyledi.

Konu ile ilgili yorum yapan Balıkçı Mustafa Şahin de Tekirdağ balıkçılarının aç gözlü olmadığının altını çizerek, balıktan kazanç elde etmenin kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Çok da gözümüz yok diyen Şahin yaklaşık 70 kilogram karides avlayıp daha öğlen saatlerinde limana döndüklerini, denizden çıkan rızklarına razı olduklarını ifade etti.