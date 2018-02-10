Yeni Reform Paketleri Başbakan Yardımcısı Akdağ Tarafından Açıklandı
Advert Advert Advert

Yeni Reform Paketleri Başbakan Yardımcısı Akdağ Tarafından Açıklandı


Yeni Reform Paketleri Başbakan Yardımcısı Akdağ Tarafından Açıklandı
Yeni Reform Paketleri Başbakan Yardımcısı Akdağ Tarafından Açıklandı Hatice Demir - Tarih: 2018-02-10 Saat: 09:24:58
Anasayfa Eko Gündem Yeni Reform Paketleri Başbakan Yardımcısı Akdağ Tarafından Açıklandı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yeni reform paketlerini açıklayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye’yi daha ileri götürmek için 100’ün üzerinde eylem planı geliştirdiklerini belirtti.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımları ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşarak bilgi veren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, iş ortamının geliştirilmesi kapsamında düzenlemeler getirilecek alanlara dair açıklamada bulundu. Buna göre şirket kuruluş işlemlerinin kolaylaştırılması, yeni konkordato – kurtarma anlaşması, inşaat ve tapu izinlerinde gerçekleştirilen kolaylıkları, belediyelerin online ortamlarda hizmet vermelerinin sağlanması, telekomünikasyon alt yapı izinleri, dış ticaretin kolaylaştırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve vergi ödemelerinin basitleştirilmesi gibi başlıkları ile sıralanan reform hareketlerinin Türk yatırım sistemine büyük kolaylıklar sağlayacağı belirtildi.

Amaç Dünya Bankasının İŞ Yapma Kolaylığı Listesinde İlk 20’ye Girebilmek

Yatırım Ortamı İyileştirme Kurulu’nun 2016 yılına değin Ekonomi Bakanlığı’nın çatısı altında çok önemli işlere imza attığını belirten Akdağ, 2016 yılından itibaren kurulun Başbakan Yardımcısı başkanlığında işlerine devam ettiğini belirtti. Kurula bakanların da katılması ile birlikte çok daha güçlü bir alt yapı elde edildiğini dile getiren Akdağ tüm bu çalışmaların hedefinin önümüzdeki 2 yıl içerisinde Türkiye’yi Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı listesinde ilk 20’nin içerisine dahil etmek olduğunu vurguladı. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için 100’ün üzerinde eylem planı hazırladıklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı kısa sürede önemli bir hedefi göğüslemek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Advert
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı recepakdağ recep akdağ
KREDİ HABERLERİ
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Beklenen İndirim Geldi! Güncel Benzin Fiyatları…
Beklenen İndirim Geldi! Güncel Benzin Fiyatları…
10 Şubat Cumartesi En Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Bugün Kaç Lira? Gram Altın Kaç Lira Oldu?
10 Şubat Cumartesi En Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Bugün Kaç Lira? Gram Altın Kaç Lira Oldu?