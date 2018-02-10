Kedi Köpek Mamasında 47,6 Milyon Dolarlık İthalat
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Kedi Köpek Mamasında 47,6 Milyon Dolarlık İthalat


Kedi Köpek Mamasında 47,6 Milyon Dolarlık İthalat
Kedi Köpek Mamasında 47,6 Milyon Dolarlık İthalat Hatice Demir - Tarih: 2018-02-10 Saat: 09:44:22
Anasayfa İthalat&İhracat Kedi Köpek Mamasında 47,6 Milyon Dolarlık İthalat

Sevimli dostlarımız kedi ve köpekler için 2017 yılında toplamda 47,6 milyon değerinde ithalat gerçekleştirdik.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre son 5 yılda kedi ve köpekler için gerçekleştirilen ithalat miktarında önemli oranda artış yaşandı. 2016 yılı verilerine göre toplam 43 milyon 819 bin 238 dolarlık ithalat gerçekleştirilen evcil hayvan mamalarında 2017 rakamları yüzde 8,6 artış gösterdi. Toplam yapılan harcama ise 47 milyon 591 bin 743 dolara ulaştı.

2017 yılında bu alanda en çok ithalatın yapıldığı ülkeler arasında Fransa, İtalya, Polonya ve Macaristan yer alıyor. Ülkemizin geçtiğimiz yıl sadece Fransa’dan gerçekleştirdiği ithalat miktarı 12 milyon 335 bin 204 dolara ulaştı. Son 5 yılda ithal edilen kedi ve köpek mamaları için toplamda 207 milyon 874 bin 738 dolar ödeme yapıldı. Bu alanda yerli üretim ürünlerin de bulunmasına rağmen özellikle yabancı mamaların tercih edilmesi birçok ekonomi uzmanı tarafından eleştirilen bir konu.

Türkiye Köpek Maması İhraç Ediyor

Her ne kadar her sene ciddi miktarlarda evcil hayvan maması ithal etsek de bu alan da bizim de önemli miktarlarda üretimimiz bulunuyor. Hatta köpek mamaları konusunda ihracat yaptığımız çok sayıda ülke de söz konusu. TÜİK verilerinde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz yıl 7 milyon 98 bin 697 dolar değerinde kedi ve köpek maması ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracat başta ABD olmak üzere, İsviçre, İsrail, Kuzey Kıbrıs, Belçika, Irak ve İran’ın da aralarında bulunduğu ülkelere yapıldı. ABD’ye gerçekleştirilen toplam satış miktarı ise 1 milyon 511 bin 532 dolara ulaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu kedi köpek mama
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