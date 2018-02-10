Zeybekci’den Gümrük Birliği Açıklaması
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Zeybekci’den Gümrük Birliği Açıklaması


Zeybekci’den Gümrük Birliği Açıklaması
Zeybekci’den Gümrük Birliği Açıklaması Hatice Demir - Tarih: 2018-02-10 Saat: 09:57:44
Anasayfa Eko Gündem Zeybekci’den Gümrük Birliği Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Avrupa Birliği’nin gümrük birliğine bizden daha fazla ihtiyacı olduğunu ifade ederek anlaşmanın mutlaka güncelleneceğini belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısına kapılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük Birliği anlaşmasının mutlaka güncelleneceğini vurguladı. Hali hazırda 160 milyar dolar dış ticaret hacmimiz olan Avrupa Birliği’nin bu anlaşmaya bizden çok daha fazla ihtiyaç duyduğunu dile getiren Bakan Zeybekci, gümrük birliğinin güncellenmesinin Avrupa Birliğinin tamamının milli gelirine katkı sağladığını ifade etti.

Gümrük Birliği konusunda çok sayıda insanın spekülatif konuştuğunu belirten Bakan, sanayicinin bu konuda içinin rahat olabileceğini ifade etti. Ülkemizin her zaman sanayicisinin yanında olmak için adım atmakta olduğunu dile getiren Zeybekci, algı çalışması yapanlara prim verilmemesi gerektiğini bir kere daha dile getirdi.

Elektronik Ticaret Alanında Yüzde 16 Büyüme Yaşadık

Dünyanın çok hızlı bir değişim yaşamakta olduğunu dile getiren Zeybekci, Türk sanayicisinin de bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu ifade etti. Devlet ile sanayicinin bir arada çalışmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan bu konuda bakanlık yetkililerinin her hafta sonu farklı bir şehirde sanayiciler ile bir araya geldiğini dile getirdi. Özellikle elektronik ticaret konusunda sanayicinin bilgilendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan geçtiğimiz seneden bu yana e-ticaret sektörünün kendi içerisinde yüzde 16 büyüme gerçekleştirdiğini de belirtti. Elektronik ticaretin global ticaretten aldığı payın yüzde 10 dolaylarında olduğunu belirten Bakan gelişmekte olan ülkelerde bu rakamın yüzde 7 seviyesinde olduğunu, Türkiye’nin bu alanda kısa sürede önemli adımlar atması gerektiğine inandıklarını belirtti.

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