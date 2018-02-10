Kayıt Dışı İstihdamda Rekor Seviye

Ülkemizde 2015 yılına kadar kayıt dışı istihdamda önemli oranda azalma söz konusuydu. Ancak 2015’de asgari ücret bir anda önemli oranda yükselince işverenler çareyi kayıt dışı işçi çalıştırmakta buldu. Bu konuda yeterli düzenleme ve destek sağlanamaması tüm çalışanların yüzde 33’ünün kayıt dışı olarak çalıştırılmasına neden oldu.

Konu ile ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yapılan çalışmada, işverenlerin yüzde 15’i, işçilerin yüzde 33’ü, kendi hesabına çalışanların yüzde 61’i ve ücretsiz aile işçilerinin yüzde 90’ı kayıt dışı bir şekilde çalıştığı tespit edildi.

Asgari Ücret Değişikliği Önemli Oranda Kayıt Dışı Ekonomi Oluşturdu

BETAM tarafından yapılan araştırmada kendi hesabına çalışanlarda asgari ücret artışından sonra kayıt dışılık oranının yüzde 51'den yüzde 53,09'a yükseldiği, işverenlerdeyse bu oranın yüzde 13,11'den yüzde 14,68'e çıktığı görüldü. 34 OECD ülkesi arasında ülkemiz kayıt dışı ekonomi sıralamasında yüzde 28,72 ile birinci sırada yer aldı. OECD tarafından yapılan çalışmada ise kayıt dışı ekonominin en düşük olduğu ülkenin yüzde 7,95 ile ABD olduğu görüldü.

Kayıt Dışılık Hizmet Sektöründe Oldukça Fazla

BETAM araştırmasının dikkat çeken yönlerinden biri de 17 tarım dışı sektörün kayıt dışı ekonomi açısından incelenmesi oldu. Diğer Hizmetler sektöründe kayıt dışı istihdamda 2016 yılında yüzde 0,3 artış yaşandı. 2016 yılına kadar tüm sektörlerde bu konuda ciddi oranlarda azalış görünürken bir anda artışa geçilmesi ise asgari ücretin bu senedeki yükselişine bağlandı.