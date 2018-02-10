Sahte Ürünün Faturası Banka Tarafından Ödeniyor

Elektronik ticaret her geçen gün hayatımıza daha fazla girerken bu konuda yaşadığımız sorunlar da artış göstermeye devam ediyor. Özellikle sahte ürünler ile yanıltıcı davranışlar gösteren kişi ve kurumlara yönelik yaptırımların kısıtlı olması vatandaşların bu konuda endişelenmesine neden oluyor. Vatandaş satın aldığı ürünün orijinal olmadığı ya da talep ettiği üründen farklı geldiği şeklinde gerçekleştirdiği başvurularda şirketlerin kanıt istemeleri ya da kendilerini oyalayıcı tavırlar göstermeleri gibi sebepler ile arzu ettiği neticeyi almakta zorlanıyor.

Çözümler Bankadan Geçiyor

Ancak bu alanda önemli bir çalışma Mastercard’dan geldi. Martercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, internetten aldığı ürünü sahte, kusurlu veya resimde gördüğü gibi çıkmayan tüketicilerin e-ticaret şirketi ile sorunu çözememesi halinde bankaya başvurması halinde parasını bankadan alacağını belirtti.

Mastercard tarafından bankalar ile kredi kartı ve e-ticaret konusunda yapılan anlaşmada tüketicilerin mağdur edilmesi durumunda kart kullandıran bankaların ilgili mağduriyetleri gidermek zorunda olduğu, bankayla Mastercard arasındaki anlaşmada bunun kural olarak konulduğunu belirten Çağlayan’ın verdiği bilgiye göre üstelik tüketici hiçbir şey ispat etmek zorunda da değil.

Mastercard’ın bu konuda çok önemli kuralları bulunduğunu dile getiren Çağlayan, bankaların da Mastercard kullanmaya devam etmek için bu kurallara uyma zorunluluğu bulunduğunu belirtti. Kredi kartlarının bir geçiş dönemi yaşadığını ve Mastercard olarak kendilerinin de bu konuda önemli çalışmaları olduğunu ifade eden Çağlayan, mobil uygulamalar gibi birçok konudaki çalışmalarının yakında tanıtılacağını da sözlerine ekledi.