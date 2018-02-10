Life Media İle ZÜCDER Arasında Yeni Anlaşma

Dünya genelinde 15 farklı ülkede 130’un üzerinde fuar ve konferans etkinliği gerçekleştiren Londra merkezli Tarsus Group bünyesindeki Life Media ile züccaciye sektörünün duayen firmalarını bir araya getiren ZÜCDER arasında 5 yıllık yeni işbirliği protokolü imzalandı.

“Sofra ve Mutfak Eşyaları, Dekoratif Ev Aksesuarları, Hediyelik Eşyalar, Elektrikli Ev Eşyaları, Plastik Ev Gereçleri, Çelik Mutfak Eşyaları, Cam, Porselen ve Seramik” ana başlıkları altında düzenlenen ZUCHEX ve IDEAL HOMEX fuarları ile, bu alanlarda faaliyet gösteren sektör firmalarının bir araya geldiği Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER arasında imzalanan protokol, 4 milyar dolar ihracat hacmine sahip sektörü, uluslararası bilgi ve tecrübe ışığında ileriye taşıyacak değişimi başlatacak.

ZÜCDER Başkanı Uğur Kaymak:

Konuyla ilgili açıklama yapan ZÜCDER Başkanı Uğur Kaymak, dernek olarak temel amaçlarının, temsil ettikleri kuruluşlarla birlikte mevcut sorunları çözüme kavuşturup, sektörün pazar payını genişleterek istikrarlı büyümesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı ve ZUCHEX ile IDEAL HOMEX fuarlarının, bu amaca doğrudan hizmet eden yapılar olduğunu belirtti. “Son dönemde büyüme hızını artıran züccaciye sektörünün, sadece yurt içinde değil, uluslararası ölçekteki en önemli ticari organizasyonlarından kabul edilen ZUCHEX ve IDEAL HOMEX fuarlarını, dernek olarak 5 yıl boyunca destekleme kararı aldık” diyen Kaymak, Tarsus Life Media ile olan işbirliklerinin temelinde bu ortak hedefin yattığını söyledi.

TARSUS Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur:

Fuarların varlık nedenini, “uluslararası ticaret ve pazar fırsatları oluşturarak, hitap ettiği sektörlerin gelişiminde katma değer yaratmak olarak” nitelendiren TARSUSTürkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemurise, “Bu işbirliği, sahip olduğumuz uluslararası bilgi ve tecrübeyi kullanarak sektör açısından daha faydalı olacağımız bir değişim sürecini de tarif ediyor. ZÜCDER’in değerli katkılarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğimiz ZUCHEX ve IDEAL HOMEX fuarları ile, hem sektör hem de bu alanda faaliyet gösteren yerel ve uluslararası markalar, büyüme hedeflerine çok daha hızlı ulaşacaklar” dedi.