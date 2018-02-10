Organik Üründe İhracat Hedefi 2,5 Milyar Dolar

Türkiye organik ürün ihracatını geçen sene ciddi bir oranda artırdı. 2023 yılı hedeflerini buna göre şekillendirerek, 2 milyar 500 milyon dolarlık dış satım hedefine kilitlendi.

Türkiye 2023 Yılı Hedeflerine Emin Adımlarla İlerliyor

Organik ürünlere olan rağbet sadece Türkiye’de değil dünyada da artarak devam ediyor. Bu kapsamda dünya pazarından aldığı payı artırmayı hedefleyen Türkiye, sert rekabet koşullarını aşmayı planlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör başkan yardımcılığını yapmakta olan Nurettin Tarakçıoğlu, geçen sene hayata geçirilen organik ürün ihracatının 500 milyon dolar olduğunu ifade eti. Sektör olarak 2023 yılı hedeflerinin bu rakamın 5 katı olduğunun altını çizerek, “2023’e geldiğimizde Türkiye’nin 2 milyar 500 milyon dolarlık organik ürün ihracatı yapmasını öngörüyoruz” dedi.

“120 Ülke Organik Tarım Yapıyor”

Sağlıklı gıda grubu dahilinde yer alan organik ürünlerin üretiminin de tüketiminin de arttığını belirterek, “Dünya genelinde 120 ülke organik tarımla uğraşıyor. Tarımın devam ettiği alanlar her geçen dönem biraz daha genişliyor. Üretim miktarı artıyor. Bilinçli üretime yeni üreticiler dahil oluyor. Bu kapsamda üreticiye eğitimler ve destekler veriliyor” şeklinde konuştu.

Dünya organik pazarı hakkında da bilgiler veren Tarakçıoğlu, pazardaki hacmin geçen sene 80 milyar dolara çıktığına vurgu yaptı. Pazarın en iyi alıcısının ABD olduğunu ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak 14 ile 17 Şubat arasında yapılacak BioFach Organik Ürünler Fuarı kapsamında yer alacaklarını söyleyerek, etkinliğin Nürnberg’de düzenleneceğine dikkat çekti. Fuara katılımın yüksek olacağını dile getirdi. Birlik olarak 37 firma ile Türkiye’yi temsil edeceklerini, tanıtım grupları arasında kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm ve incir gibi meyvelerin dünya pazarına tanıtılacağını aktardı.