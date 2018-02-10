Biletall Dünyaya Açılarak Büyümeye Devam Ediyor
Advert Advert Advert

Biletall Dünyaya Açılarak Büyümeye Devam Ediyor


Biletall Dünyaya Açılarak Büyümeye Devam Ediyor
Biletall Dünyaya Açılarak Büyümeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-10 Saat: 10:37:20
Anasayfa Şirketler Biletall Dünyaya Açılarak Büyümeye Devam Ediyor

2006 yılında sadece şehirler arası otobüs bileti satışı gerçekleştirerek piyasada faaliyete giren Biletall yıllar içerisinde gelişimine devam etti. Şimdilerde pek çok yabancı firma ile anlaşma içerisinde olan firmanın satış gelirlerini de artırdığı öğrenildi.

2006’da online şehirlerarası otobüs biletleri satarak Türkiye’nin önde gelen bilet satış platformu olan Biletall, şimdilerde 200 otobüs firması, 500 yerli ve yabancı havayolu şirketi ve feribot ile tren biletlerini tek potada kullanıcılarıyla buluşturuyor. Online ve geleneksel seyahat acentesi satış kanalları sayesinde Biletall, 2016 ve 2017 yılları arasında bilet satışlarında yüzde 42'lik bir artış elde etti. Gelişen e-ticaret ivmesiyle yabancı yatırımcıların ilgi odağı olan Biletall yabancı yatırımcıların da gözdesi durumunda. Yaklaşık 13,6 milyar dolarlık fonu yöneten Abraaj Group, Anodolu’nun ilk teknoloji yatırımını Biletall.com’a yaptı.

Türkiye’nin genç nüfusu, ülkenin artan orta sınıfı, online seyahat pazarı ve yükselen internet kullanım alışkanlıkları, hızlı ve karlı büyüyen teknoloji şirketleriyle ortaklık yapmanın önemli bir fırsat olduğunu ortaya koyuyor. Biletall CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Çelik, "Anadolu merkezli bir firma olarak Anadolu’daki ilk teknoloji yatırımını almış olmaktan gurur duyuyoruz. Abraaj'ın Biletall için doğru ortak olduğuna inanıyoruz ve önümüzdeki dönemde Abraaj ekibi ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Abraaj, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güçlü büyüme fırsatları gördüğü şirketlere ve sektörlere yatırım yapıyor. Biletall’ın kurulduğu günden bugüne planlı büyüme trendini yakalaması, potansiyeli, oluşturduğu cironun büyüklüğü, ekibin işe olan hâkimiyeti, inovatif iş modellerine olan yatkınlığı bu ortaklık kararında önemli rol oynadı. Ortaklık kararının temelinde Abraaj’ın Biletall’a, bu sektöre ve işin geleceğine inanması yatıyordu.’’

Advert
biletall ekonomi haber basın bültnei
KREDİ HABERLERİ
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Beklenen İndirim Geldi! Güncel Benzin Fiyatları…
Beklenen İndirim Geldi! Güncel Benzin Fiyatları…
10 Şubat Cumartesi En Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Bugün Kaç Lira? Gram Altın Kaç Lira Oldu?
10 Şubat Cumartesi En Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Bugün Kaç Lira? Gram Altın Kaç Lira Oldu?