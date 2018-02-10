Biletall Dünyaya Açılarak Büyümeye Devam Ediyor

2006’da online şehirlerarası otobüs biletleri satarak Türkiye’nin önde gelen bilet satış platformu olan Biletall, şimdilerde 200 otobüs firması, 500 yerli ve yabancı havayolu şirketi ve feribot ile tren biletlerini tek potada kullanıcılarıyla buluşturuyor. Online ve geleneksel seyahat acentesi satış kanalları sayesinde Biletall, 2016 ve 2017 yılları arasında bilet satışlarında yüzde 42'lik bir artış elde etti. Gelişen e-ticaret ivmesiyle yabancı yatırımcıların ilgi odağı olan Biletall yabancı yatırımcıların da gözdesi durumunda. Yaklaşık 13,6 milyar dolarlık fonu yöneten Abraaj Group, Anodolu’nun ilk teknoloji yatırımını Biletall.com’a yaptı.

Türkiye’nin genç nüfusu, ülkenin artan orta sınıfı, online seyahat pazarı ve yükselen internet kullanım alışkanlıkları, hızlı ve karlı büyüyen teknoloji şirketleriyle ortaklık yapmanın önemli bir fırsat olduğunu ortaya koyuyor. Biletall CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Çelik, "Anadolu merkezli bir firma olarak Anadolu’daki ilk teknoloji yatırımını almış olmaktan gurur duyuyoruz. Abraaj'ın Biletall için doğru ortak olduğuna inanıyoruz ve önümüzdeki dönemde Abraaj ekibi ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Abraaj, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güçlü büyüme fırsatları gördüğü şirketlere ve sektörlere yatırım yapıyor. Biletall’ın kurulduğu günden bugüne planlı büyüme trendini yakalaması, potansiyeli, oluşturduğu cironun büyüklüğü, ekibin işe olan hâkimiyeti, inovatif iş modellerine olan yatkınlığı bu ortaklık kararında önemli rol oynadı. Ortaklık kararının temelinde Abraaj’ın Biletall’a, bu sektöre ve işin geleceğine inanması yatıyordu.’’