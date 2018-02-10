2023 Yılında LoT Cihazlarına Erişim Artacak

Günümüzde teknoloji, yaşamın her alanını etkiliyor. Gelişen ve değişen teknolojiler, kurumsal ve bireysel alanda dönüşümün önünü açıyor. İletişim ve teknoloji alanındaki küresel gelişmeler; pazara sunulan cihazların kapasite, hız, güvenlik ve gizlilik bakımından rekabetçi bir anlayışla en üst seviyede olmasını gerektiriyor. Dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri firmalarından biri olan Huawei, büyük veri çözümleri ile kurumların iş süreçlerine değer katıyor.

Dünyadaki Eğilimleri Yenilikçi Teknolojiler Belirliyor

Günümüzde eğilimleri belirleyenlerin yeni girişimler ve öncü roldeki kurumsal iş çözümleri olduğunu belirten Huawei Kurumsal İş Çözümleri Ülke Müdürü Serdar Yokuş, “Dünyada yenilikçi teknolojilere duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Dünya genelinde; kamu güvenliği, büyük veri, bulut sistemleri, IoT, mobil ödeme ve yapay zeka eğilimlerinin etkin olmasını bekliyoruz. Birbirine bağlı cihazların sayılarının giderek arttığını ve 2023 yılına gelindiğinde 1 milyar IoT cihazına erişim imkanı olacağını öngörüyoruz. Huawei olarak, geleceğin yenilikçi teknolojilerini geliştiriyor ve bu alandaki çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz. 80 bin Ar-Ge mühendisimiz ile dünyanın en büyük bilgi ve iletişim teknolojileri firması olarak faaliyet gösteriyoruz. Yenilikçi ve öncü teknolojileri geliştirebilmek adına, gelirimizin yüzde 14’ünden fazlasını Ar-Ge çalışmalarına yatırıyoruz. Ayrıca Huawei 5G teknolojisinde önemli bir konuma sahip. 5G’ye yönelik sunduğumuz altyapı çözümleri sayesinde yeni dünyanın teknolojik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 5G altyapısı sayesinde bir kilometrekarelik alanda 1 milyon IoT cihazın bağlantısı sağlanabiliyor. Geliştirdiğimiz teknolojiler ile kurumlara ve bireylere katma değer sağlamanın yanında geleceği de şekillendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Türkiye Teknoloji Harcamaları 22,5 Milyar Dolara Ulaşacak

IDC tarafından hazırlanan “Türkiye Öngörüleri” raporuna göre, 2018 yılında Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri harcamalarının toplam büyüklüğü 22,5 milyar dolara ulaşacak. Rapora göre, BT hizmetleri ve yazılım alt kırılımlarının, yüzde 6,4 ve yüzde 5,2’lik yıllık büyüme oranlarıyla 2018 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen bölümleri olacağı öngörülüyor.