Petrol Fiyatlarında Düşüş Sert! Son 2 Yılın En Zirvesi
Advert Advert Advert

Petrol Fiyatlarında Düşüş Sert! Son 2 Yılın En Zirvesi


Petrol Fiyatlarında Düşüş Sert! Son 2 Yılın En Zirvesi
Petrol Fiyatlarında Düşüş Sert! Son 2 Yılın En Zirvesi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-10 Saat: 10:46:10
Anasayfa Eko Gündem Petrol Fiyatlarında Düşüş Sert! Son 2 Yılın En Zirvesi

Petrol piyasasındaki sert düşüş geçen 2 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Küresel petrol piyasası fiyatların seyrine kilitlenirken, fiyatların aşağı yönlü seyrini ABD’nin ham petrol üretim verileri olumsuz etkiledi.

Petrol piyasasındaki sert düşüş geçen 2 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Küresel petrol piyasası fiyatların seyrine kilitlenirken, fiyatların aşağı yönlü seyrini ABD’nin ham petrol üretim verileri olumsuz etkiledi.

Son 24 Haftanın En Sert Düşüşü Oldu

Petrol piyasası fiyatlarını etkisi altına alan ABD, petrol sondaj kulesi sayısını artırdı. Hizmete alınan sondaj kuyuları ham petrol üretiminin artmasını da beraberinde getirdi. Haftalık verilerin açıklanması sonrasında, küresel petrol piyasasındaki varil fiyatlar hafta bazlı olarak geçen son 24 ayın en büyük düşüşünü gördü.

Bu hafta petrol piyasasının en fazla talep edileni olan Brent petrolde varil fiyat yüzde 8,7 gibi yüksek bir oranda geriledi. 2 Şubatla başlayan ve 9 Şubatla biten haftada Batı Teksas türü ham petrol fiyatı da aşağı yönlü hareket etti. Varil başına fiyat yüzde 9,8 azaldı. Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında bu petrol türlerinin bu haftaki kaybının büyük olduğu dikkatlerden kaçmadı. Bu denli sert fiyat düşüşleri son 2016 yılının ocak ayında kaydedilmişti. 8 Ocak 2016 tarihi ile başlayan 15 Ocak 2016 tarihiyle biten dönemde Brent petroldeki kayıp varil başına yüzde 13,7 olarak kayda geçmişti. Batı Teksas tipi ham petroldeki düşüşse yüzde 11,3’e ulaşmıştı.

2 – 9 Şubat 2018 haftasında petrol piyasasında işlem gören Brent ve Batı Teksas tipi petrolde gün bazlı fiyat gerilemesi yüzde 3,4 oldu.

Bu hafta Brent petrolde varil başına işlem fiyatı dün 61 dolar 78 sente kadar düştü. Batı Teksas tipi ham petrolde en düşük fiyatta aynı gün yani 9 Şubat tarihinde gözlemlendi. 

Advert
petrol fiyatları brent petrol batı teksas ham petrol petrol piyasası
KREDİ HABERLERİ
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Beklenen İndirim Geldi! Güncel Benzin Fiyatları…
Beklenen İndirim Geldi! Güncel Benzin Fiyatları…
10 Şubat Cumartesi En Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Bugün Kaç Lira? Gram Altın Kaç Lira Oldu?
10 Şubat Cumartesi En Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Bugün Kaç Lira? Gram Altın Kaç Lira Oldu?