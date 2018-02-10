Petrol Fiyatlarında Düşüş Sert! Son 2 Yılın En Zirvesi

Petrol piyasasındaki sert düşüş geçen 2 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Küresel petrol piyasası fiyatların seyrine kilitlenirken, fiyatların aşağı yönlü seyrini ABD’nin ham petrol üretim verileri olumsuz etkiledi.

Son 24 Haftanın En Sert Düşüşü Oldu

Petrol piyasası fiyatlarını etkisi altına alan ABD, petrol sondaj kulesi sayısını artırdı. Hizmete alınan sondaj kuyuları ham petrol üretiminin artmasını da beraberinde getirdi. Haftalık verilerin açıklanması sonrasında, küresel petrol piyasasındaki varil fiyatlar hafta bazlı olarak geçen son 24 ayın en büyük düşüşünü gördü.

Bu hafta petrol piyasasının en fazla talep edileni olan Brent petrolde varil fiyat yüzde 8,7 gibi yüksek bir oranda geriledi. 2 Şubatla başlayan ve 9 Şubatla biten haftada Batı Teksas türü ham petrol fiyatı da aşağı yönlü hareket etti. Varil başına fiyat yüzde 9,8 azaldı. Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında bu petrol türlerinin bu haftaki kaybının büyük olduğu dikkatlerden kaçmadı. Bu denli sert fiyat düşüşleri son 2016 yılının ocak ayında kaydedilmişti. 8 Ocak 2016 tarihi ile başlayan 15 Ocak 2016 tarihiyle biten dönemde Brent petroldeki kayıp varil başına yüzde 13,7 olarak kayda geçmişti. Batı Teksas tipi ham petroldeki düşüşse yüzde 11,3’e ulaşmıştı.

2 – 9 Şubat 2018 haftasında petrol piyasasında işlem gören Brent ve Batı Teksas tipi petrolde gün bazlı fiyat gerilemesi yüzde 3,4 oldu.

Bu hafta Brent petrolde varil başına işlem fiyatı dün 61 dolar 78 sente kadar düştü. Batı Teksas tipi ham petrolde en düşük fiyatta aynı gün yani 9 Şubat tarihinde gözlemlendi.