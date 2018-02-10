ISK SODEX Fuarında Samsung İklimlendirme Çözümleri Dikkat Çekti

İstanbul – 10 Şubat 2018 – Samsung Electronics, 7-10 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ISK-SODEX 2018 fuarındaki standında hem kurumsal hem de ev kullanıma yönelik en yeni klima ve iklimlendirme çözümlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Samsung Electronics’in üstün teknolojileriyle güçlendirilmiş iklimlendirme çözümleri, ısıtma, soğutma ve inşaat gibi farklı sektörlerden gelen pek çok profesyonelin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Fuarda en çok ilgi gören ürünler International Forum 2016’da Tasarım Ödülü alan ve homojen iklimlendirme çözümü sunmasıyla sektöre büyük bir yenilik kazandıran 360 Kaset Klima ile birlikte rüzgârsız serinlik teknolojisine sahip Wind-Free tek yön ve Wind-Free 4 yön kaset tipi iç üniteler ile duvar tipi iç üniteler oldu. Ayrıca bu sene ilk kez Fan-coil cihazları da ürün gamına ekleyen Samsung Electronics’in 360 Kaset tipi Fan Coil’i gibi şık ve benzersiz modelleri de büyük beğeni kazandı.

Samsung Electronics standını ziyaret eden katılımcılar, sektöre yenilik katan 360 Kaset ve Wind-Free ürün çözümlerinin yanında maksimum enerji ve alan verimliliği sunan DVM S 30 HP, DVM S Eco, DVM S Water ve DVM Chiller modellerini de yakından inceleme şansı buldu.

Fuar kapsamında Samsung Electronics standında gerçekleştirilen basın toplantısında söz alan Samsung Electronics Türkiye Sistem Klimaları Ülke Müdürü Okan Tutcu şunları söyledi; “Samsung’un pazarı ne noktaya taşıdığını sektörün görmesi açısından bu tarz fuarlar bizim için çok önemli. Pazara yeni ürün sunma konusunda durağan bir sektörümüz var fakat Samsung Electronics olarak Ar-Ge çalışmalarına verdiğimiz önem sonucu geçtiğimiz 3-4 yılda ciddi anlamda bir hızlanma yaşandı. Sadece iki ya da dört yöne hava üfleyebilen rakiplerine göre bulunduğu ortamın tamamına hava üfleyerek fark yaratan 360 Kaset klimamızla pazara farklılık getirdik. Sonrasında dünyanın en büyük kapasiteli dış ünitesi olan 30HP’yi pazara sunduk. Rakiplerine göre neredeyse yarı yarıya alan tasarrufu sağlayan 30 HP özellikle büyük inşaat projelerinde çok tutuldu. İstanbul’da 1 metrekare alanın değeri 8000 dolar seviyesine kadar çıkabiliyor. Bazı projelerde sadece 30HP kullanımı sayesinde yatırımcılara her katta 20 metrekare alan kazandırdık. Bulunduğu ortamı rüzgâr oluşturmadan soğutarak konforu en üst seviyeye taşıyan Wind Free klimalarımızla da bireysel kullanıcılarımızın hayatını değiştiren bir yenilik sunduk.”

Yenilikçi ürünler geliştirebilmek için Ar-Ge çalışmalarına günde 40 milyon dolarharcadıklarını belirten Okan Tutcu sözlerine şöyle devam etti; ”2018’de çok beğenilen Wind Free klimalarımızın Dört Yön Kaset tipi modelleriyle tanışacağız. Geçtiğimiz yıl özellikle tasarımıyla büyük beğeni toplayan 360 Kaset’i pazara sunmuştuk. Bu sene bu ürünün ve birçok kaset tipi ürünün Fan-Coil modellerini de pazara sunmaya hazırlanıyoruz. Sulu sistemle çalışan Fan-Coil iç üniteler de 2018’de pazara sunacağımız yeni ürünlerimiz arasında yer alacak.”

Samsung Özel Seminer’inde Sektörün Geleceği Masaya Yatırıldı

ISK-SODEX 2018 fuarının üçüncü günü Samsung Electronics Türkiye Sistem Klimaları Ülke Müdürü Okan Tutcu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen Samsung Özel Semineri’nde ise sektörün uzmanları bir araya gelerek orijinal fikirler üzerinde tartıştı ve yeni fikirleri masaya yatırdı.



“Bugünün Binalarında Yarının Zorlukları” konulu ilk özel oturumda Alpar Mimarlık Kurucusu Tahsin Alpar, Tanrıöver Mühendislik Kurucusu Cevat Tanrıöver, Birleşim Mühendislik Genel Müdürü İbrahim Biner ve Deko Group Kurucusu Evren Demirci’nin konuşmacı olarak katıldı. Oturumda günümüz şartlarına göre tasarlanan binaların gelecekte karşılaşabilecekleri zorluklar ele alınarak bu zorlukları aşmak için neler yapılabileceği tartışıldı.

“Samsung’un Ezberleri Bozan Teknolojiler” başlıklı ikinci oturumda ise Samsung Electronics Sistem Klimaları Satış Müdür Yardımcıları Tibet Tokat ve Faruk Hamud’un sunumu ile WindFree rüzgârsız klima, 360 Kaset, Isı Pompaları ve minimum alanda maksimum kapasite sağlayan Samsung DVM-S dış ünitelerinin sektörde fark yaratan teknolojileri tanıtıldı