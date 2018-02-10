Thyssenkrupp Tarafından Yürüyen Merdiven Kutlaması Yapıldı

Dünyanın ilk yürüyen merdiveni, "tırmanan asansör" adıyla ilk kez 16 Ocak 1893 tarihinde New York'ta kullanıma sunulmuştu.

thyssenkrupp, Hamburg'da Almanya'daki tek yürüyen merdiven üretim tesislerine sahip

Hareket eden bir merdivenle yukarı tırmanmanın sadece bir hayal olmaktan öteye gidemediği bir dünya düşünün. New York City'nin ilk çift katlı metrosunu üretmeye çalışırken bundan da önemli bir buluşa imza atan adam olmasaydı, kentsel mobilite bugün çok daha farklı bir görünüme sahip ve çok daha karmaşık bir durumda olurdu.

Jesse Reno, 120 yılı aşkın bir süre önce çalışan ilk yürüyen merdiveni icat etti. Yürüyen merdivenin patenti 15 Mart 1892'de verilmişti. O zamanlar "tırmanan asansör" adı verilen ilk yürüyen merdiven, 16 Ocak 1893'te New York City'deki Coney Adası'nda bulunan Old Iron isimli iskeleye kurulmuştu. Hareket eden merdiven, yolcuları 25 derecelik açıda ve yalnızca 2 metre kadar hareket edebilen bir taşıyıcı bantla yukarı taşıyordu.

Yürüyen merdiven, Brooklyn Köprüsü'ne taşınmadan önce Old Iron İskelesi'nde iki hafta boyunca kullanıldı. Yürüyen merdivenin bu iki haftalık süreçte Old Iron İskelesi'nde 75 bin yolcu taşıdığı tahmin ediliyor. Günümüzde ise, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 100 milyonu aşkın kişi yürüyen merdiven kullanıyor.

Thyssenkrupp Asansör'ün Mükemmele Ulaştıran İmzası

Jesse Reno'nun ilk kez 125 yıl önce geliştirdiği teknoloji, uzun yıllar boyunca thyssenkrupp tarafından mükemmel hale getirildi. Günümüzde şirket tarafından geliştirilen ve dünya çapında kullanılan inanılmaz sayıda çözüm mevcut. thyssenkrupp tarafından geliştirilen tüm yürüyen merdivenler bir araya getirilse, 500 kilometre yüksekliğinde bir dağa erişecek kadar uzun olur.

Sadece 890 cm olan yürüyen merdivenlerden 53,58 metreye uzanan yürüyen merdivenlere kadar, günümüzde çok çeşitli seçenekler bulunuyor. Kral ve kraliçelerin sadece bir düğmeye basarak kolaylıkla başlatıp durdurabileceği şekilde tasarlanan "Kraliyete Yönelik" yürüyen merdivenler de var; ayrıca uçaklarda taşınabilen "yolculuk modu" seçenekli mobil çözümler bile var. Prag'da ve Rusya'daki bazı şehirlerde, yolcuları saniyede 0,9 metre hızla taşıyan yürüyen merdivenlerle yüksek hızlı seyahat mümkün.

Almanya'da 1950 yılından beri seri üretimle imal edilen yürüyen merdivenler, bunun öncesinde yalnızca inşaat sahalarında el ile inşa edilmekteydi.

Dünya Çapında İstihdam Sağlıyoruz

thyssenkrupp Asansör çözümleri, yalnızca insan ve yük taşımacılığı değil; aynı zamanda istihdam da sağlıyor: Bugün dünya çapında asansör ve yürüyen merdiven sektöründe çalışan 155 bin kişi bulunuyor. Sadece Almanya'da bu sayı, 18 bin civarındadır.

thyssenkrupp, Hamburg'da Almanya'nın yürüyen merdivenlere yönelik tek fabrikasını çalıştırmaktadır. Şirket ayrıca, Avrupa'da 25 bin civarında yürüyen merdivenle hizmetlerini sürdürüyor. Bir teknisyen, ayda 40 kadar yürüyen merdiven için bakım gerçekleştiriyor.

Bugün Avrupa'da, 136 bini aşkın yürüyen merdiven kurulu durumda. Bunlardan 35.600’ü Almanya'da bulunuyor. Bir yürüyen merdivenin modernize edilmeden önce ortalama ürün ömrü 30 yıldır. Her yıl 5500 civarında yeni yürüyen merdivenin eklenmesiyle ise, artış gerçekleşecektir.

Yürüyen merdivenin 125. yıl dönümü, thyssenkrupp'un kentsel mobiliteyi daha akıllı hale getiren potansiyel teknik geliştirmeleriyle geçmişe ve geleceğe bakarak kutlayacağı çok özel bir gelişme. thyssenkrupp halihazırda, halatsız MULTI asansörüyle geleceğin nasıl olabileceğine ilişkin bir bakış sunuyor.