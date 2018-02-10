Halkbank İstihdam Seferberliğine Destek Verecek

Halkbank, ekonomimizin can damarı KOBİ’lere özel ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Üreten Türkiye’nin Bankası Halkbank, KOBİ’lere İstihdam Destek Kredisi ile KOBİ’lerin yeni eleman istihdamı sağlamalarını teminen finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarla karşılanarak büyümelerini ve istihdama olan katkılarının artırılmasını amaçlıyor.60 aya varan vade ile kullandıracak KOBİ’lere İstihdam Destek Kredisi kapsamında, istihdam edilecek personel sayısına göre firmalara sağlanan avantajlar da artıyor.

Doğru analizlerle KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılayacak özel çözümler geliştirdiklerini belirten Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, KOBİ’lere İstihdam Destek Kredisi ile ilgili şöyle konuştu:

“Türkiye’de KOBİ bankacılığı denildiğinde akla ilk gelen banka olan Halkbank, her zaman sağladığı destek ile KOBİ’lerin ve Türkiye ekonomisinin yanında olmuştur. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz KOBİ’lere İstihdam Destek Kredisi ile işletmesini ve işini büyütmek isteyen KOBİ’lerimize kendi ihtiyaçları doğrultusunda destek sunduğumuz gibi, ülkemizdeki istihdam seferberliğine de destek oluyoruz. İstihdam seferberliğine olan desteğimiz bununla sınırlı tutmuyoruz. Halkbankkobi.com.tr üyesi KOBİ’lerimize eleman.net’ten yüzde 30 indirimli eleman ilanı verme ayrıcalığı sunuyoruz. Halkbank olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da KOBİ’lere yönelik avantajlı kredi imkanları sunmaya devam edeceğiz.”

İstihdam Masraf Paketi ve Yeni Çalışana Ferdi Kaza Sigortası KOBİ’lere Hediye

Halkbank, KOBİ’lere İstihdam Destek Kredisi ile uygun vade ve faiz oranlarının yanı sıra, belirli bankacılık işlemlerinin 6 ay boyunca ücretsiz yapılabileceği İstihdam Masraf Paketi’ni ve yeni istihdam edilen çalışanın 1 yıllık Ferdi Kaza Sigortası’nı da hediye ediyor.

KOBİ’lere İstihdam Destek Kredi hakkında daha detaylı bilgiye Halkbank şubeleri ile www.halkbankkobi.com.tr web sitesinden ulaşmak mümkün.

KOBİ’lere Yüzde 30 İndirimli Eleman İlanı fırsatı Halkbankkobi.com.tr’de

Halkbank’ın istihdam konusunda KOBİ’lere desteği bununla sınırlı kalmıyor. Halkbank, eleman.net ile gerçekleştirdiği işbirliği ile KOBİ’lere %30 indirimli eleman ilanı fırsatı da sunuyor. Eleman.net kampanyasından platform üyesi olan tüm KOBİ’ler yararlanabiliyorlar.