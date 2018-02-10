Sevgililer Gününde Bütçe Sıkıntısı Yaşanıyor

Hitay Holding’in Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından 300 kişiyle gerçekleştirilen Sevgililer Günü Araştırması’nda farklı sonuçlara ulaşıldı. Araştırma kapsamında, katılımcıların büyük bir kısmının hediye beklentisinin yüksek, hediye almak için ayırdıkları bütçenin ise sınırlı olduğu görüldü

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından “Sevgililer Günü Araştırması” gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında katılımcılara, “Sevgililer Günü hediyesi için ne kadar bütçe ayırdınız?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 26’sı “Hediye almayacağım” yanıtını verirken, ankete katılanların üçte ikisinin ise hediye beklentisi içinde olduğu sonucuna ulaşıldı.

Sevgililerine Hediye Alacaklarını Belirtenlerin Oranı Yüzde 74.

Araştırma kapsamında katılımcılara Sevgililer Günü hediyesi için ne kadar bütçe ayırdınız?“ diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 26’sı “Hediye almayacağım” yanıtını verirken hediye alacaklarını belirten kişiler içinde bütçesi 50-100 TL olanların oranı yüzde 25, 100-300 TL olanların oranı yüzde 31, 300-500 TL olanların oranı yüzde 8 iken 500 TL ve üstü olanların oranı yüzde 10 oldu.

Katılımcıların Üçte İkisi Hediye Beklentisi İçinde

Araştırma kapsamında katılımcılara “Sevgililer Günü’nde size verilecek hediyeden beklentiniz nedir?’ diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 33’ü “Hediye beklentim yok” yanıtını verdi. “Önemli olan hatırlanmak, küçük şeylerle mutlu olurum” diyenlerin oranı yüzde 58 olurken “Özel ve gösterişli bir hediye almak isterim” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 10 ile sınırlı kaldı.