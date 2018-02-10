10 Şubat Cumartesi En Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Bugün Kaç Lira? Gram Altın Kaç Lira Oldu?

Altın piyasası hafta sonuna girdi. Altının gram fiyatındaki düşüş, altın alacakları memnun ederken, altın bozduracakları üzdü. Gram altın ne kadar oldu? Gram altın bugün 161 lira 50 kuruşa düştü. Çeyrek altın alacaklar, “Çeyrek altın kaç lira oldu” sorusunun cevabını aramaya başladı. 10 Şubat Cumartesi en güncel altın fiyatları haberimizde…

Altın Fiyatları Düşüşte!

Hafta sonunun ilk gününde altın fiyatlarındaki gerileme devam etti. Çeyrek altın fiyatı da bu düşüşten nasibini aldı. “Gram altın kaç lira oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? Tam altın fiyatında güncel fiyat! Kapalıçarşı’da altın fiyatları nasıl?” diyen altın yatırımcıları bu soruların cevabını bulmaya çalışıyor. Altın piyasası uzmanları altındaki düşüşün normal olduğunu, fiyatların geçen yılın Kasımından buyana büyük ölçüde arttığını, altın alacakların düşük fiyatları değerlendirmesi gerektiğini ifade ediyor. Altın piyasasının kalbi konumunda olan Kapalıçarşı fiyatları ise bugün şöyle!

10 Şubat Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?

Çeyrek altın Türkiye’de altın kültürünün başını çekiyor. Gerek hediye gerek yatırım aracı olarak görülen çeyrek altın bugün alışta 258 lira 52 kuruş oldu. Satış fiyatı ise 264 lira 98 kuruş üzerinden işleme alınıyor.

Bunun yanında yarım altın güne alışta 517 lira 3 kuruştan başladı. satış fiyatınınsa 529 lira 96 kuruş olduğu görüldü.

Kapalıçarşı Gram Altın Fiyatı!

Gram altın yatırımcının en çok alım yaptığı altın türlerinden olmayı sürdürüyor. Bugünün alış fiyatı 161 lira 55 kuruş olurken, gram altın satış fiyatı 161 lira 60 kuruştan devam ediyor.

Cumhuriyet Altını Güncel Fiyat

10 Şubat 2018 tarihinde cumhuriyet alını alışta bin 69 lira 97 kuruşa geriledi. Satıştaki fiyatın bin 86 lira 14 kuruş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Tam ziynet altın satmak isteyenlerin işlemleri bugün bin 32 lira 59 kuruştan başladı. Satış fiyatı ise bin 65 lira 64 kuruşla işleme alındı.