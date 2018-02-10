Yemek Kartlarındaki Komisyon Sorunu Çözüldü

Yemek kartlarından alınmakta olan komisyon, işletme sahiplerinin tepkisine neden olmuştu. Bir süredir gündemde olan sorun çözümü kavuştu. Hem restoran işletmecileri hem de esnaf derin bir nefes aldı.

Restoranlar ve Esnaf Memnun

Yemek kartı şirketleri ile işletmeler arasında bir süredir gündemde olan komisyon sorunu aşıldı. Restoranlar yemek kartı şirketlerinin yüksek komisyonlarını zaman zaman dile getirmiş, bazen de kısa süreli de olsa boykot uygulamıştı. İşte bu sorunun çözülmesi için bir araya gelen taraflar, masadan anlaşma sağlayarak kalktı.

Anlaşmaya göre tüm sistem bir cihazda toplandı. Restoran işletmeleri anlaşma öncesinde her bir şirket için ay bazında ilgili yemek kartı şirketine 50 liralık ödeme geçmekteydi. Şimdi ise Setcard sistemine toplamda aylık 42 liralık ödeme geçilecek.

Yemek kartlarından alınan komisyonlarla ile ilgili sorunun görüşülmesi için düzenlenen toplantıya İTO’nun Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetlerinin komite başkanlığını yapmakta olan Fatih Güner, ödeme kaydedici makinelerin firma yetkilileri, yemek kartlarının yetkilileri, restoran komitesi başkanı ve yemek kartı anlaşmalı esnaf temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Fatih Güner, görüşmede Setcard sistemi noktasında anlaşmaya varıldığını aktardı. Bu kapsamda sektörde faaliyet halinde olan 4 şirketin sisteme onay verdiğini ifade etti. Güner, yeni nesil yazar kasa kullanan restoran sahiplerinin ve esnafın sisteme herhangi bir harcama yapmadan geçebileceğinin altını çizdi. Sistem dahilindeki ay bazlı GSM ücretinin bankalar tarafından ödeneceğini belirterek, söz konusu ücretin 2 ile 3 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

Sistem geçişinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılacağına işaret ederek, “İlgili düzenlemeyi işletmeye gelen personel yapacak. Eski sistemde olduğu gibi yemek kartı ödemelerini bir cihazda toplayacağız. Yetkili elemanlar sırasıyla tüm restoranları sisteme dahil edecek. Söz konusu personelin giderlerini gerekli gördüğümüz durumda İstanbul Ticaret Odası olarak biz öderiz” şeklinde konuştu.