Fitch’in Almanya Kararı Şaşırtmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Fitch Ratings, Almanya kararını açıkladı. Buna göre Almanya’nın kredi notunda herhangi bir değişim söz konusu olmadı.

Fitch, Almanya’nın Kredi Notuna Onay Verdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmekte olan Fitch Ratings’ten beklenen açıklama yapıldı. Fitch, Almanya hakkında verdiği kararları tek tek açıkladı. Buna göre kuruluş Almanya’nın kredi notunu koruduğunu bildirdi.

Fitch, ülkenin yabancı para cinsindeki kredi notu “AAA” seviyesinde onayladı. Almanya’nın not görünümünü ise “DURAĞAN” olarak bıraktı.

“Ekonomik Çeşitlilik Fazla”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu kararını açıkladığı raporda, ülke ekonomisinin katma değerinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Ekonomideki ürün yelpazesinin geniş olduğunu belirterek, “Almanya’nın kamuya ait kurum ve kuruşları borç yönetimini başarıyla sürdürüyor. Ülkede hayata geçirilen kamuya ilişkin borç yönetimi başarılı şekilde ilerliyor” dedi.

“İstihdam Son 10 Yılın Zirvesinde”

Fitch Ratings açıklamasında Almanya’nın istihdam oranlarına da değindi. Bu konuda istihdamın yukarı yönlü hareketine işaret ederek, “Almanya 2017 yılının ilk gününden son gününe kadar yüzde 1,5’i bulan oranda istihdamı artırmayı başardı. Bu oran geçen 10 yılın en yüksek istihdam hızı olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.

Makro Ekonomik Politikada Değişim Beklenmiyor

Ülkedeki siyasi gelişmelere işaret ederek, “Siyasi belirsizlik ortamının ekonomik göstergeler üzerinde etkili olacağını beklemiyoruz. Almanya hükümeti değişse dahi makroekonomi alanında yürütülen politikaların ciddi bir değişime uğramasını öngörmüyoruz” dedi.

Almanya 2018’de Yüzde 2,4 Büyüyecek

Fitch Ratings Almanya’nın ekonomik büyüme verilerine de gönderme yaparak, 2017 yılında yakalanan büyümenin yüzde 2,2 olduğunun altını çizdi. 2018 yılında beklenen büyümeninse yüzde 2,4 olduğuna vurgu yaptı. 2019 yılı tahminlerininse yüzde 1,6 olduğunu duyurdu.