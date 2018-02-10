İranlı Turistler Harcadı Türkiye Kazandı

İranlı turistte patlama yaşayan Türkiye geçen sene 2 milyon 500 bin İranlıyı konuk etti. İranlıların Türkiye’ye olan ilgisi artarken, ülkeden yapılan seyahatlerde 2017’de en çok Türkiye ziyaret edildi.

Geçen Sene 2,5 Milyon İranlı Türkiye’ye Akın Etti

İranlı turistlerin bir numarası olmayı başaran Türkiye binlerce turiste keyifli bir tatil yaşattı. Turistlerin ilgisini Türkiye’nin doğal güzellikleri ve tarihi dokusu çekerken, İranlılar alışverişte de sınırları aştı.

Türkiye Otelciler Birliği bu kapsamda 2017 yılına ilişkin raporunu tamamladı. Raporda geçen sene Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısının 2,5 milyon olduğu, ülkenin turizmde ilk tercihini Türkiye’den yana kullandığı ifade edildi.

TÜROB açıklamasında geçen 2 yıllık zaman diliminde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, büyüme verilerinin memnun edici olduğuna vurgu yaptı. İranlı turistlerin ilgisinin 2018 yılında da yüksek olacağını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan Pazar verileri de olumlu gelişmeleri kanıtlar nitelikte oldu. Buna göre 2016’da ülkemize gelen İranlı turist sayısı bir milyon 665 civarında oldu. Geçen sene ise sayıdaki artış yüzde 50,2’yi bulan oranda arttı. Toplamdaki İranlı turist sayısı is iki milyon 501’i buldu.

İranlılar 2017 yılında yurtdışında yapacakları seyahatlerde önceliği Türkiye’ye verdi. Bu kapsamda Türkiye listenin birinci sırasına yerleşti. Turizm pazarının birincisi olmayı başaran ülkemiz, 2018 yılından da oldukça umutlu. Turist akınının Mart ayında zirveye çıkması beklentiler arasında yer alıyor.

Tüm bunlar yanında yabancı turistler arasında İranlıların tatil harcamaları yüksek limitiyle de dikkat çekiyor. İranlılar Türkiye’de ortalamada en az 6 gece kalıyor. 6 gece 7 gün boyunca minimum bin doları Türkiye’de bırakıyor.