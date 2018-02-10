BEYOND24 Film Dünyasını Buluşturacak

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Blue belgeselinin yapımcısı ve Cannes'te gösterim yapan Djam filminin ortak yapımcısı Güverte Film tarafından düzenlenen ve 03 - 04 Mart tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Haliç Kampüsü'nde gerçekleşecek olan Beyond 24, birbirinden değerli isimleri film sektörüyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek etkinlikte, Fransız yönetmen Tony Gatlif’in “Ustalık Sınıfı” ile tiyatro dünyasının usta ismi oyuncu ve yönetmen Engin Alkan’ın “Perspektif Sanatı ve Oyunculuk” atölyesinin yanı sıra “Film pazarlamasında dijital platformaları öğrenmek ve kullanmak için pratik, online araçlar”, “Online yayıncılığın / film eleştiri ve haberciliğinin film pazarlamasındaki önemi” gibi konularla film endüstrisinin bugününe ve yarınına dair ne varsa Beyond 24’te konuşulacak.

Beyond 24’te Webedia ülke direktörü Yalçın Parmaksız’ın “Film pazarlamasında dijital platformaları öğrenmek ve kullanmak için pratik ve online araçlar” ile Hasan Baran’ın “Sinemada Sesli Çekim” atölyelerinin yanı sıra Emir Çağlayan’ın “Dijital Medya Planlama Nedir ve Nasıl Yapılır?”, Menderes Demir; “Uluslararası Ekipli Set ve Bütçe Yönetimi”, Şehnaz Uğur & Ceren Ülgen; “Filmim bitti, sırasıyla hangi mecralarda satmalıyım?”, Filmloverss yazarları Utku Ögetürk, Batu Anadolu ve Ecem Şahin’in “Online yayıncılığın, film eleştiri ve haberciliğinin film pazarlamasındaki önemi” konulu konferansları gerçekleşecek.

Ayrıca belgesel yönetmenleri Melisa Üneri, Mete Gümürhan, Sertan Ünver ve Yunus Ozan tarafından yapılacak “Yaratıcı Belgesel Paneli”nin yanı sıra film yapımcısı Emre Oskay’ın “Film Fikrinden Film Projesine Yolculuk” Jozef Erçevik’in “Bir filmin künyesi; kim bu insanlar”, Beste Yamalıoğlu’nun “Film Geliştirme ve Ortak Yapım Marketlerine Başvuru Stratejisi”, Tan Tolga Demirci’nin “Freudian Dürtü Kuramı ve Sinema” konulu konferansları ile Beyond24’te olacak.

İki gün boyunca katılımcılarına konferanslardan atölyelere, panellerden ustalık sınıflarına 60’a yakın etkinlikle heyecan verici deneyimler yaşatacak olan Beyond24’ü sosyal medya hesapları üzerinden ve www.beyond24.istanbul adresinden takip edebilirsiniz