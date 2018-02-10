Kasap Döner İlk Kez Üniversitede Açıldı
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Kasap Döner İlk Kez Üniversitede Açıldı


Kasap Döner İlk Kez Üniversitede Açıldı
Kasap Döner İlk Kez Üniversitede Açıldı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-10 Saat: 12:25:19
Anasayfa Şirketler Kasap Döner İlk Kez Üniversitede Açıldı

Döner markası olan ve bu alanda ismini geniş kitlelere duyuran Kasap Döner İstanbul Aydın Üniversitesinde yeni bir şube açtı. İlk kez üniversitede şube açan firmanın öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandıklarını açıklaması dikkat çekti.

Türkiye’nin hızla büyüyen gıda markalarından KasapDöner, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden olan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yerini aldı.

“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz” sloganı ve gerçekleştirdiği renkli kampanyalarıyla Türkiye’nin en sıra dışı döner markası olan KasapDöner, hızla büyümeye devam ediyor. Bifteklik etten hazırladığı döneriyle damağına düşkün olanların ilk tercihi olan KasapDöner, işlek caddeler ve önemli AVM’lerden sonra şimdi de Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olan ve 40 bin öğrenciye eğitim veren İstanbul Aydın Üniversitesi’nde döner severler ile buluştu.

Döneri Dünya Markası Yapacağız

KasapDöner Genel Müdürü Bahar Özürün, KasapDöner markasının ilk defa bir üniversite kampüsünde yerini aldığını, deyim yerindeyse ‘üniversiteli olduğunu’, ifade ederek, ‘Amacımız, sadece bifteklik etten yaptığımız dönerimiz ile döneri dünya markası yapmak’ dedi. Özürün, İstanbul’un yanı sıra ve Anadolu’da da büyümeye devam edeceklerini dile getirerek, ‘2018 yılında da Eskişehir, Bursa, Samsun gibi Anadolu metropollerinde yeni şubeler açmayı hedefliyoruz’ diye konuştu.

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