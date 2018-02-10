Beklenen İndirim Geldi! Güncel Benzin Fiyatları…

Araç sahiplerini memnun eden indirimler ardı ardına geldi. Benzin indirimi araç sahiplerine derin bir nefes aldırdı. Peki, benzin indirimi sonrasında benzin kaç lira oldu? Güncel benzin fiyatları haberimizde…

Benzin İndirimi Sonrası Fiyatlar…

Benzin indirimi milyonlarca araç sahibini sevindirdi. Benzin grubuna gelen indirim müjdesini PÜİS verdi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası benzin indirimi ile ilgili açıklamasında beklenen indirimin 16 kuruş olduğunu duyurmuştu. Açıklamada motorine herhangi bir indirim beklemediğini de ifade etti.

Petrol Fiyatları İndirimi Beraberinde Getirdi

Bilindiği üzere ham petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiriyor. Geçen haftalarda 70 doların üzerine çıkan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarının zamlanmasına neden oldu. Zamlar sonrasında benzinin litre fiyatı 6 liralık sınırı dahi aştı. Fiyatlar karşısında çaresiz kalan araç sahipleri özel araçlarını kullanmak yerine toplu taşımaya yöneldi.

Son bir hafta içerisinde küresel petrol piyasasındaki üretim artışı varil fiyatın sert bir şekilde düşmesine neden oldu. Gelişmeler akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı. İlk etapta benzin indirimi söz konusu oldu. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası indirimin Cuma gece yarısından sonra pompalara yansıyacağını ifade etti. 16 kuruşluk benzin indirimi sonrasında yurt genelinde faaliyet gösteren tüm akaryakıt istasyonları fiyat listelerini yeniden düzenledi.

İndirim Sonrası 50 Litrelik Depo Kaç Liraya Doluyor?

İndirim öncesinde İstanbul genelinde ortalama litre fiyatı 6 liradan satışa sunulmaktaydı. Buda 50 litrelik bir araç deposunun 300 liraya dolması anlamına geliyor. İndirim sonrasında ile 50 litrelik depoya sahip bir binek aracın deposu 290 liraya doldu. Ankara’da ise benzin indirimi sonrasında aynı depo 292 liraya doluyor. İzmir’deki fiyatlar baz alındığında ise 50 litrelik benzine toplamda 290 lira ödeniyor.