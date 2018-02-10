Kayseri Yerli Tramvay Kullanarak Her Araç İçin 900 Bin Euro Tasarruf Etti

İtalya'dan ithal alınan hafif raylı sistem araçları yerine yerli araçlarla hizmet vermek isteyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 sene önce araç alım ihalesine girdi. İhaleyi Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan yüklenici şirket Bozankaya Otomotiv kazandı. İtalyan Ansaldo Breda’nın üretimini gerçekleştirdiği tramvaylara, her araç için 2.3 milyon euro ödeme yapılırken, teknolojik özellikleri ve kapasite olarak daha üstün yerli tramvay araçlarına 1.4 milyon euro ödeme yapıldı. Yerli üretim tramvayların tercih edilmesi sayesinde 30 araçlık filo alımıyla 127 milyon lira tasarruf edildi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Başkan Yardımcısı ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, yerli tramvay alınmasına yönelik kararlarının 4 sene önceye dayandığını aktardı. Avrupalı üreticiler tarafından tekelleşmiş raylı sistem sektöründe Türk şirketlerin rekabet gücü elde edebilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Gündoğdu, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini ifade etti.

Türkiye’den 27 Milyon Euro Döviz Çıkışı Engellendi

İhaleyi Ankara'da üretim yapan yüklenici firmanın kazandığını ve ihale sürecinde hassas davrandıklarını vurgulayan Gündoğdu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 senesinde raylı sistem ihalesine çıktığını anımsattı. Yerli sanayinin geliştirilmesi, ülkenin en önemli sorunlarından olan cari açığın kapatılması ve yerli araç üretilmesi için gereken belgelerin hazırlandığını bildiren Gündoğdu, Türkiye’de yerli üretimi destekleyen bir model geliştirdiklerini aktardı. Gündoğdu, geliştirilen bu modele göre ihaleye çıkıldığını dile getirdi.

Bu yerli araçların Ankara'da tamamen Türk mühendislerinin tasarımıyla üretildiğine işaret eden Gündoğdu, ilk aracın 2016 senesinde teslim alındığını anlattı. Geçmiş dönemlerde ithal alınan araçların maliyetinin 2.3 milyon euro olduğunu anımsatan Gündoğdu, yerli aracın maliyetinin ise 1.4 milyon euro olduğuna dikkat çekti. Bu sayede her araç için 900 bin euroluk tasarruf sağlandığına dikkat çeken Gündoğdu, 30 araçlık bir filo içinse 27 milyon euro tasarruf sağlandığını vurguladı. Gündoğdu, dövizin yurt dışına çıkmadığını belirterek, TL bazında 127 milyon liranın Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yanına kar kaldığını ifade etti.