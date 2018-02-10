Sevgililer Günü’nde Esnafın Ciro Beklentisi 10 Milyon Lira!

14 Şubat Sevgililer Günü'nü haftasında hediye satışlarının 10 milyar liralık ciroya ulaşacağını öngören Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özel günler içinde en çok alışverişin Sevgililer Günü’nde ve o günü kapsayan haftada yapıldığına işaret etti. 14 Şubat haftasında 2016 senesinde 8.3 milyar lira, 2017 senesinde 8.9 milyar lira tutarında hediyelik eşya alışverişi yapıldığını bildiren Palandöken, bu seneki beklentilerinin 10 milyar lira olduğunu aktardı. Palandöken, bu hafta Sevgililer Günü alışverişinin yarıyıl tatilinin sonlanması ile esnafları canlandıracağını belirtti.

İnsanlar Güvenli Alışveriş İçin Esnafları Tercih Etmeli

İnsanların özel günlerde internetten alışverişe dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Palandöken, geçen sene 14 Şubat haftasında E-Ticaret cirosunun 400 milyon liraya yaklaştığını bildirdi. Özellikle Anneler Günü ve Sevgililer Günü gibi özel günlerde cironun yüzde 20 ile yüzde 30 oranında artmasına karşın, dolandırıcılığın da yüzde 30 arttığına dikkat çeken Palandöken, bir ödeme kuruluşunun E-Ticarette 66.5 milyon lira tutarında dolandırıcılık girişiminin önüne geçerek, 29 bin 625 kişiyi dolandırılmaktan kurtardığını belirtti.

Sipariş verildikten sonra sahte ürün gelebildiğini veya tüketicilere hiçbir ürün göndermediklerini anlatan Palandöken, kişilerin kart bilgilerinin çalınma riskinin de bulunduğunu belirtti. Özel günlerde esnafları canlandığı ve piyasanın hareketlendiği bir dönem olduğunu dile getiren Palandöken, vatandaşlarımız alışverişlerini güvenli bir şekilde esnaftan yapabileceğini vurguladı. Palandöken, esnafta herkesin cebine göre her türlü hediyenin bulunduğunu belirterek, insanların hediye seçimlerinde esnafı tercih etmeleri halinde ekonomik olarak rahatlayacaklarını ifade etti. Bunun yanı sıra, merdiven altı ürünlere dikkat edilmesi için uyarı yapan Palandöken, menşei belli olmayan kozmetik ve gıda gibi çoğu ürünün uygun fiyatlardan piyasaya sunulduğunu bildirdi.