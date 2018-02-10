Yunanistan’lı Enerji Kurumu Türkiye’ye Yatırım Yapmayı Planlıyor
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Yunanistan’lı Enerji Kurumu Türkiye’ye Yatırım Yapmayı Planlıyor


Yunanistan’lı Enerji Kurumu Türkiye’ye Yatırım Yapmayı Planlıyor
Yunanistan’lı Enerji Kurumu Türkiye’ye Yatırım Yapmayı Planlıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-10 Saat: 14:07:35
Anasayfa Yatırım Yunanistan’lı Enerji Kurumu Türkiye’ye Yatırım Yapmayı Planlıyor

Panagiotakis,Türkiye'de elektrik üretiminde ortaklık projelerini ve genişleme fırsatlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

2018’de Türkiye'de yatırımlarını daha da arttırmayi hedeflediklerini dile getiren Yunanistan Kamu Enerji Kurumu (DEI) Yönetim Kurulu Başkanı Manolis Panagiotakis, rüzgar enerjisi, hidroelektrik santraller ve Kapadokya'da jeotermal yatırımlar olmak üzere Türkiye'de elektrik üretiminde ortaklık projeleri ve genişleme fırsatlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Yunanistan'da perakende elektrik piyasasının yüzde 85'lik bölümüne sahip olan kamu şirketinin uluslararası yatırım planları hakkında yapmış olduğu açıklamalarda Panagiotakis, Türk şirketlerle Balkanlar'da da çalışmayı planladıklarını aktardı. Özellikle yenilenebilir enerji alanına ilgi gösterdiklerini belirten Panagiotakis, bunun yanı sıra termik gibi konvansiyonel alanlarda da çalışabileceklerini dile getirdi. Panagiotakis, Çinli enerji şirketi Shenhua ile Eskişehir'de bir termik santral için ihaleye girdiklerini vurguladı.

Türkiye'deki Yatırım Fırsatları Değerlendiriliyor

Uluslararası danışmanlık şirketi aracılığıyla Türkiye'deki kurum ve firmalarla ortaklık fırsatlarını titizlikle incelediklerini dile getiren Panagiotakis, rüzgar enerjisi, hidroelektrik santraller ve Kapadokya'da jeotermal yatırımlar olmak üzere Türkiye'de elektrik üretimi sektöründeki fırsatları değerlendirdiklerini bildirdi. Geçmiş dönemlerden bu yana Türk kamu elektrik şirketleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını anımsatan Panagiotakis, Türkiye'de uzun vadeli yatırım planları olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de faaliyet göstermek için bu senenin doğru bir zaman olduğunu düşündüğünü belirtti.

Avrupa Birliği normları ve kredi sağlayıcıların taleplerine göre DEI'ye bağlı termik santrallerin yüzde 40'lık bölümünün satışa sunulduğunu ifade eden Panagiotakis, bu santrallere aralarında Çinli, Japon ve Avrupalı ülkelerinde bulunduğu 15 firma tarafından ilgi gösterdiğini anlattı. Buna ek olarak elektrik abonelerinin ülkedeki ekonomik kriz sürecinde 2.4 milyar euroya ulaşan fatura borçlarına yönelik düzenlemeler ilişkin bilgilendirme yapan Panagiotakis, tam olarak hedeflerine ulaşmadıklarını fakat şu anda 2.1 milyar civarına ulaştıklarını bildirdi. Panagiotakis, 3 ay gibi kısa bir sürede borçlarda yüzde 10 azalma sağladıklarını belirtti.

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