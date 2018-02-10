Los Angeles Times Ünlü İş Adamına Satıldı!

ABD'nin büyük gazetelerinden Los Angeles Times'ın bölgenin başarılı iş adamlarından biyoteknoloji milyarderi Patrick Soon-Shiong tarafından 500 milyon dolara satın alındığı açıklandı. Los Angeles Times'ın ana şirketi olan Tronc’un yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, 136 senelik geçmişi olan gazetenin yeni sahibinin belirlendiği ifade edildi. Açıklamalarda, Los Angeles Times 500 milyon dolar nakit karşılığında bölgenin büyük iş adamlarından biyoteknoloji milyarderi ve aynı zamanda doktor olan Soon-Shiong'a ait Nant Capital adlı şirket tarafından satın alındı.

Gazetede Bir Değişiklik Yapılmayacak

Anlaşmaya göre, San Diego Union-Tribune ve buna bağlı diğer yerel medya bölümlerinin de yeni sahibin kontrolüne geçtiği belirtildi. Yaptığı satın alma işlemine yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Nant Capital’in sahibi Soon-Shiong, Los Angeles Times'ın ödüllü gazetecilik geleneğini devam ettireceğine dikkat çekti. Shiong, gazetede köklü bir değişiklik yapmayı düşünmediğini ifade etti.

Son zamanlarda gazete içinde bazı sorunlar yaşanmıştı. Gazetenin yayıncısı hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından yayıncı ücretsiz izne çıkarılarak, gazetenin idaresi 3 editöre bırakılmıştı. Bütün bu gelişmelerden sonra Ocak ayında gazete çalışanları sendikalaşmak için oylama yapmıştı.

20 senedir Chicago bazlı bir yayın grubuna ait olan Los Angeles Times, ABD'de batı yakasının en büyük gazetesi olarak bilinmekte ve topladığı 44 Pulitzer Ödülü ile tanınmakta. NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın da hisselerine sahip olan ve ABD'nin en zengin doktoru olarak anılan Güney Afrika doğumlu Soon-Shiong'un, 8 milyar dolar değerinde bir servetinin olduğu tahmin ediliyor.