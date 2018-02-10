İhracat Yüzde 1.5 İthalat Yüzde 7.5 Artış Gösterdi
Advert Advert Advert

İhracat Yüzde 1.5 İthalat Yüzde 7.5 Artış Gösterdi


İhracat Yüzde 1.5 İthalat Yüzde 7.5 Artış Gösterdi
İhracat Yüzde 1.5 İthalat Yüzde 7.5 Artış Gösterdi Dilara Bozdoğan - Tarih: 10-02-2018 Saat: 14:37
Anasayfa İthalat&İhracat İhracat Yüzde 1.5 İthalat Yüzde 7.5 Artış Gösterdi

İhracat birim değer endeksi, 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 1.5 oranında, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 7.5 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2017 senesine yönelik dış ticaret endeks verilerini bildirdi. Bu veriler kapsamında, 2017 Aralık ayında ihracat birim değer endeksi bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 5.4 oranında arttı. Endeks aynı süreçte gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 1.5 oranında, ham maddelerde (Yakıt Harici) yüzde 3.4 oranında gerilerken, yakıtlarda yüzde 13.6 oranında, imalat (Gıda, İçecek, Tütün Harici) sanayisinde yüzde 5.9 oranında arttı. İhracat birim değer endeksi, 2017’nin dördüncü çeyrek döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 4.2 oranında, bir önceki seneye göre yüzde 1.5 oranında arttı.

İthalat birim değer endeksi, Aralık 2017 senesinde bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 10.9 oranında arttı. Endeks bu süreçte gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 1.3, yakıtlarda yüzde 26.7 ve imalat sanayisinde yüzde 7.2, ham maddelerde yüzde 14.9 oranında arttı. İthalat birim değer endeksi, 20172nin dördüncü çeyrek döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9.8, bir önceki seneye göre yüzde 7.5 oranında yükseldi.

İhracat Miktar Endeksi Yüzde 3 Arttı

Aralık ayında ihracat miktar endeksi, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 3 yükseldi. Endeks, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 7.2, ham maddelerde yüzde 10.8 ve imalat sanayisinde yüzde 5.8 yükselirken, yakıtlarda yüzde 26.6 oranında geriledi. İhracat miktar endeksi, geçen senenin son çeyrek döneminde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 5.1, bir önceki seneye göre ise yüzde 8.8 arttı.

İthalat miktar endeksi, Aralık ayında bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 13.1 yükseldi. Endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 68.2, ham maddelerde yüzde 10.8, yakıtlarda yüzde 6.9 ve imalat sanayisinde yüzde 13.2 oranında yükseldi. İthalat miktar endeksi, geçen sene son çeyrek dönemde 2016’nın son çeyrek dönemine kıyasla yüzde 12.9 arttı. Endeks, bir önceki seneye göre ise yüzde 9.5 arttı.

İthalat Birim Değer Endeksi İthalat İhracat TÜİK İhracat Miktar Endeksi
KREDİ HABERLERİ
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD Piyasalarındaki Düşüş Sürüyor
ABD Piyasalarındaki Düşüş Sürüyor
100 Bin Liraya Kadar Kredi Kullanımlarında Sıfır Faiz Uygulanacak!
100 Bin Liraya Kadar Kredi Kullanımlarında Sıfır Faiz Uygulanacak!