2017’de 357 Bin Bayan İstihdam Seferberliğine Katıldı!

2000'li senelerin başında yalnızca 10 bin kadının istihdam edildiği Türkiye’de 2017 senesinde 357 bin bayanın, 361 bin gencin istihdamın edildiğine işaret eden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, Samsun Valiliği toplantı salonunda düzenlenen “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı”na katılımda bulundu. Burada yapmış olduğu açıklamalarda Uzunkaya, 2017 senesinde çalışma hayatının, istihdam seferberliği verilerinin ve sonuçlarının şimdiye kadar ulaşılmamış bir seviye olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan istihdam seferberliğini anımsatan Uzunkaya, bu istihdam seferberliği çağrısına ilk önce Samsun olmak üzere tüm şehirlerin işverenleri, işçi ve odaları tarafından destek verdiğini dile getirdi.

Nitelikli İş Gücü İçin Vatandaşlara Eğitim Verildi

İstihdam seferberliğinde 2017 senesinde ciddi bir performans gösterildiğini belirten Uzunkaya, İŞKUR’un 70 senesi aşkın faaliyet süresinde ilk defa kurum kanalıyla işe yerleştirme sayısının bir milyonun üstüne çıktığını bildirdi. Geçmiş dönemlerde 789 bin kişi seviyesinde olan istihdam sayısının 2017 senesinde 1 milyon 57 bin 249 kişiye ulaştığına işaret eden Uzunkaya, bu başarının tesadüflerle elde edilmediğini, iş gücü piyasasının İŞKUR’dan beklediği nitelikli eleman yetiştirme noktasında bir sene içinde 508 bin insanın kurslarda, iş başı eğitim programlarında eğitim gördüğünü açıkladı. Uzunkaya, 2000'li senelerde yalnızca 10 bin kadının istihdam edildiği Türkiye’de İŞKUR’un 2017 senesinde 357 bin kadını ve 361 bin genci istihdam ettiğini belirtti.