Akaryakıt Sektörü 2017’de Yüzde 7.5 Büyüdü
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Akaryakıt Sektörü 2017’de Yüzde 7.5 Büyüdü


Akaryakıt Sektörü 2017’de Yüzde 7.5 Büyüdü
Akaryakıt Sektörü 2017’de Yüzde 7.5 Büyüdü Dilara Bozdoğan - Tarih: 10-02-2018 Saat: 15:16
Anasayfa Eko Gündem Akaryakıt Sektörü 2017’de Yüzde 7.5 Büyüdü

2017 senesinde sektörün büyüdüğü bir dönem olduğunu belirten Erdem, akaryakıt pazarının 2016 senesine kıyasla yüzde 7.5 oranında artış gösterdiğini bildirdi.

Motorinde yüzde 9’u aşkın, benzinde ise yüzde 3.7’yi aşkın bir artış gözlemlendiğini aktaran Shell Türkiye Ülke Başkanı ve YASED Başkanı Ahmet Erdem, LPG’nin ise aynı seviyelerde kaldığını ifade etti. Bu büyemelerin sektöre canlılık kazandırdığını dile getiren Erdem, Shell’in de bu sayede büyüdüğünü belirterek, Yavuz Sultan Selim köprüsüne bağlanan otobanlarda, İstanbul-İzmir otobanının üstünde  yollar açılmadan önce tesislerin hazırlandığını dile getirdi.

Şehir içi yatırımlarına da devam edildiğini vurgulayan Erdem, madeni yağın önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi. Akaryakıt ve madeni yağ işlerinin Shell-Turcas adı altında yapıldığını ifade eden Erdem, son zamanlarda Türkiye'deki madeni yağ tesislerine yüklü miktarda yatırım yapıldığına dikkat çekti.  Bu tesislerin ülkedeki en büyük madeni yağ tesisi haline geldiğine işaret eden Erdem, bu tesislerden 2017’de 61 ülkeye ürün ihraç edildiğini belirtti. Erdem, madeni yağda Dünya'da ve Türkiye'de 11 senedir alanında birinci olduklarını vurgulayarak, perakende satışlarda da lider olduklarını dile getirdi.

Dövizdeki Oynaklık İthal Alımları Etkiliyor

Türkiye'nin stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu ifade eden Erdem, ülkedeki genel stratejilerinin piyasanın büyümesiyle doğru orantılı bir şekilde büyümeye devam etmek olduğunu aktardı. Bu çalışmalar kapsamında 2018 senesinde de büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceklerini bildiren Erdem, 2017 senesinde elde edilen gelirin 23 milyar lira olduğunu açıkladı. Döviz kurundaki oynaklığın etkilerine yönelik değerlendirme yapan Erdem, akaryakıt fiyatlarının büyüme için ve ülke için önemli bir konu olduğuna değindi. Erdem, bu oluşumların şirketin büyüme ve gelişimine doğrudan etki ettiğini belirterek, ham petrol ve ürün olarak Türkiye'deki akaryakıt ve doğalgazın çoğunun ithal alındığını vurguladı.

YASED Shell LPG Akaryakıt Ahmet Erdem Motorin Benzin
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