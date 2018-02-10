Havuz Sisteminin Uygulanmasıyla 40 Milyar Lira Kaynak Sağlayacak
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Havuz Sisteminin Uygulanmasıyla 40 Milyar Lira Kaynak Sağlayacak


Havuz Sisteminin Uygulanmasıyla 40 Milyar Lira Kaynak Sağlayacak
Havuz Sisteminin Uygulanmasıyla 40 Milyar Lira Kaynak Sağlayacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 10-02-2018 Saat: 15:27
Anasayfa Eko Gündem Havuz Sisteminin Uygulanmasıyla 40 Milyar Lira Kaynak Sağlayacak

AKP hükümeti, eski başbakan Necmettin Erbakan döneminde uygulanan havuz gelir sistemine geri dönme kararı almıştı.

Kamu kuruluşlarının bulunacağı havuzda 40 milyar lira tutarında kaynak elde edileceği öngörülüyor. Necmettin Erbakan'ın başbakanlık döneminde uygulanmaya başlanan kamu hazinedarlığı sistemi, tekrar gündeme geldi. Meclis'e sunulan yeni vergi kanunu önergesinde bulunan “Tek Hazine Kurumlar Hesabı” ile kamu kurum ve kuruluşlarının paraları artık tek başına Hazine Müsteşarlığı tarafından yönetilecek. Hazine, havuz hesabı uygulamasıyla 40 milyar lira tutarında nakit kaynağı yönetip bütçeye ek gelir oluşturacak.

En başta KİT'ler olmak üzere çoğu kamu kurumu, 1980 senelerinin sonları ile 1990'lı senelerinin ilk yarımına kadar olan süreçte uygulanan yanlış nakit yönetimi nedeniyle zor dönemler geçirmişti. Gelir fazlası olan kamu kurumları paralarını düşük faizle özel bankalarda mevduata yatırırken nakit açığı olan kurumlar aynı özel bankalardan yüksek faizlerle borçlanıyordu. Dönem Başbakanı Erbakan, uygulmaya aldığı kaynak paketlerine ilk defa tek hazine hesabını dahil etti. Bu sayede çoğu kamu kurumu iflastan döndü. 

Nakit Varlıkların Yönetimiyle Faiz Geliri Elde Edilecek

Meclis'te görüşmeye başlanan yeni vergi yasa tasarısına eklenen iki madde ile tek havuz hesabının kapsamı genişletilecek ve nakit varlıkları Merkez Bankası haricinde Türkiye'deki faizli ve faizsiz bankalarda da değerlendirilerek yüksek gelir elde edilecek. Bu uygulamaya göre, genel bütçeye dahil olan bakanlık gibi kamu kurumlarına ek olarak sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, belediyeler ve her türlü bağlı kuruluşları ile hibelerle sınırlı olmak kaydıyla sivil toplum örgütlerinin paraları da tek havuzda toplanacak. Havuza hangi kurum, kuruluş, firma ya da fonların alınacağı henüz kesinleşmedi.

Havuz Necmettin Erbakan Tek Hazine Kurumlar Hesabı KİT SGK
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