PTT Türkiye’yi Uluslararası Arenada Yedinciliğe Taşıdı!

Samsun'daki bir otelde düzenlenen “2018 Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı”na katılımda bulunan PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, burada yapmış olduğu açıklamalarda, PTT'nin Türkiye'nin istihdamına destek sağladığını dile getirdi. Türkiye’nin hiçbir koşul beklemeden yanında olduğuna dikkat çeken Bozgeyik, hükümetin ve milletinin yanında olan PTT’nin daima hükümetten ve milletten gereken desteği gördüğünü belirtti. PTT’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan ve Bakanın çalışmaları ve desteklerinin, koyulan hedefler doğrultusunda ilerleyen, dünya markası bir kuruluş olma yolunda adımlar atan bir kuruluş olduğunu ifade eden Bozgeyik, hedeflerini aşama aşama gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yalnızca Posta Hizmeti Verilmiyor

PTT'nin yalnızca mektup götüren kuruluş olmaktan çıktığına işaret eden Bozgeyik, bankacılık, posta ve kargo faaliyetleri, lojistik hizmetleri de verildiğini dile getirdi. PTT’nin büyük bir holding olma yolunda ilerlediğini belirten Bozgeyik, E-Ticaret faaliyet gösterildiğini, 250'nin üstünde iş ve işlemleri gerçekleştiren bir posta teşkilatı olduğunu belirtti. Uluslar arası pazarda Türkiye ve dünyayı temsil eden Dünya Posta Birliği Başkanlığını yürüten teşkilatın bulunduğunu anımsatan Bozgeyik, uluslararası çalışmaları yöneten ve dünyada posta birliğini yönlendiren bir kuruluş olduğuna dikkat çekti. Bozgeyik, PTT’nin son iki senedir atılan adımlarla işletmeler açan, dünyada bir ilki gerçekleştirip “Dünya Posta Katılım Bankası”nı kurmaya çalışan, sigorta sektöründe dünyanın en büyük şirketleri ile ortaklık anlaşması imzalayarak sigorta sektörüne girerek holding yapısını kuran güçlü bir yapıya dönüştüğünü anlattı.

PTT'nin her sene büyümeye devam ettiğini belirten Bozgeyik, 2016 ve 2017 senesini karlı kapatan kuruluşun her sene postacılık alanındaki karını yüzde 50 arttırdığını bildirdi. Bozgeyik, E-Ticarette yüzde 300 büyüme gösterildiğine dikkat çekti.