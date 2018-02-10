Türkiye’de En Çok Esnaf Muğla’da!

Türkiye'de nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en fazla olduğu şehir yüzde 3.9 Muğla olarak belirlendi. Esnaf yoğunluğunun en az olduğu şehir ise yüzde 0.8 oranında esnafla Şırnak olarak belirlendi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in elde ettiği verilere göre, 31 Aralık 2017 itibarıyla ülkede toplam 1 milyon 673 bin 225 esnaf bulunuyor ve bu esnaflara ait 1 milyon 800 bin 933 iş yeri mevcut. Şehirlere göre bakıldığında, Türkiye'de en çok esnafın bulunduğu şehir 192 bin 758 esnafla İstanbul'da gözlemlendi. Bu rakam, Türkiye'deki toplam esnafın yüzde 11.5'lik bölümüne tekabül ediyor. İstanbul'u 104 bin 610 esnafla İzmir, 87 bin 767 esnafla Ankara, 70 bin 843 esnafla Antalya ve 64 bin 456 esnafla Bursa seyretti.

Esnaf Sayısının En Az Olduğu Şehir Bayburt'ta

Esnaf sayısı en az olan şehir ise Bayburt olarak belirlendi. Bayburt'ta yalnızca bin 780 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf sayısı en az olan şehirlerde Bayburk’u 2 bin 127 esnafla Tunceli, 2 bin 198 esnafla Ardahan, 2 bin 667 esnafla Iğdır ve 3 bin 353 esnafla Gümüşhane seyretti. Geçen sene itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişilik nüfusu bulunan Türkiye'de esnaf sayısı, toplam nüfusun yüzde 2.1'lik bölümüne tekabül ediyor. Yani Türkiye’deki her 100 kişiden 2'si esnaflık yapıyor.

Bu oran şehir bazında incelendiğinde, esnaf yoğunluğunun en fazla olduğu şehir ise Muğla. Muğla'da 36 bin 191 esnaf bulunuyor ve bu şehrin nüfusuna göre hesaplandığında yüzde 3.9 oranına tekabül ediyor. Esnaf sayısının en fazla olduğu diğer şehirler ise sırayla yüzde 3.8 ile Burdur, yüzde 3.6 ile Edirne, Çanakkale ve Artvin. Buna ek olarak Şırnak, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en az olduğu şehir.