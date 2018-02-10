Türkiye'nin Ortadoğu Ülkelerine Zeytinyağı İhracatı İki Kat Arttı!
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Türkiye'nin Ortadoğu Ülkelerine Zeytinyağı İhracatı İki Kat Arttı!


Türkiye'nin Ortadoğu Ülkelerine Zeytinyağı İhracatı İki Kat Arttı!
Türkiye'nin Ortadoğu Ülkelerine Zeytinyağı İhracatı İki Kat Arttı! Tuğçe Gürel - Tarih: 10-02-2018 Saat: 16:19
Anasayfa İthalat&İhracat Türkiye'nin Ortadoğu Ülkelerine Zeytinyağı İhracatı İki Kat Arttı!

Türkiye tarafından Ortadoğu ülkelerine yönelik gerçekleştirilen zeytinyağı ihracatında, sezonun ilk üç ayı dikkate alındığında iki kat artış yaşandığı gözlemlenirken, ihracatın 6 milyon dolar seviyesinden 12.6 milyon dolar seviyesine ulaştığı bildirildi.

Türkiye'nin Suudiler başta olmak kaydıyla Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirdiği zeytinyağı ihracatının, sezonun ilk üç ayı baz alındığında iki kat artış gösterdiği ve ihracat rakamının 12.6 milyon dolara çıktığı belirtildi. 

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bilgiler doğrultusunda, 2017-2018 sezonuna hızlı bir başlangıç yapan zeytinyağı ihracatının katlanarak artmaya devam ettiği ifade edildi. Zeytinyağı sezonunun ilk çeyreği olarak nitelendirilen kasım ayı, aralık ayı ve ocak ayı baz alındığında, geçtiğimiz sezon 37 milyon dolar seviyesnde bulunan ihracat rakamının, yüzde 168 artış yaşayarak 100 milyon dolar civarına çıktığı belirtildi. 

Ortadoğu Ülkelerine İhracat İki Kat Arttı

Bahsi geçen konuda ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu belirtilirken, ABD'yi İspanya'nın ve Suudi Arabistan'ın takip ettiği bildirildi. İhracatçıların bir süredir hedef pazar olarak belirlemiş olduğu Ortadoğu'ya yönelik ihracatta yükselme olduğu kaydedilirken, geçtiğimiz senenin aynı döneminde Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen 6 milyon dolar seviyesindeki zeytinyağı ihracatının, bu dönem iki kat arttığı dile getirildi.

Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracatta ise 7 milyon dolar seviyesiyle Suudi Arabistan'ın lider olduğu belirtilirken, Suudileri 1.5 milyon dolar seviyesiyle İran'ın, 757 bin dolar seviyesiyle ise BAE'nin takip ettiği aktarıldı. 

Konu hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birliği'nin (EZZİB) Başkanı Davut Er, bahsi geçen sezon içerisinde zeytinyağı ihracatı kapsamında 100 bin ton ihracat hedeflerinin olduğunu ve bu rakama emin adımlarla ilerlediklerinden bahsetti. 

İhracatçılar Çalışmalarının Mevyesini Topluyor

Dünya genelinde düzenlenen gıda fuarlarına aktif olarak katılım gösterdiklerini bildiren Er, özellikle Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracatları arttırabilmek adına yoğun bir şekilde çaba gösterdiklerini vurguladı. İhracatçıların, gerçekleştirmiş oldukları çalışmaların meyvelerini topladıklarını söyleyen Er, piyasaya yeni firmaların giriş yaptığını ve bu firmalarında ihracatın artırılması konusunda katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi. 

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