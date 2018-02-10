Alhat: Zeytinyağı Fiyatı Yüksek Kar Elde Etme Hevesi Kaynaklı

Akhisar Ticaret Borsası'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Alper Alhat zeytinyağı fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu. Alhat, zeytinyağının bahçelerden raflara gelene kadar fiyatında 2 ila 3 kat bir artış olduğunu ifade ederek, yüksek raf fiyatlarından dolayı üreticilerin de moralinin bozulduğunu dile getirdi.

Sofralık Zeytinde Ülke İhtiyacının Yüzde 70'i Karşılanıyor

Basın mensuplarına konu hakkında konuşma yapan Alhat, zeytinin ve zeytinyağının sezonunun ilçe olarak bakıldığında güzel rakamlarla tamamlandığını aktararak, sofralık zeytin konusunda ülke üretiminin yaklaşık olarak yüzde 70'lik kısmını karşıladıklarını belirtti. Zeytinyağı konusunda ise 20 bin ton seviyesinde bir üretim rakamına ulaştıklarını söyleyen Alhat, bu sene içerisinde ilçe genelinde asit oranı yüzde 0.2 seviyesinin altını gören zeytinyağı üretiminin yapıldığını aktardı.

Zeytinyağının üreticilerden çıkış fiyatının litre başına 14 TL ila 15 TL arasında olduğunu belirten Alhat, zeytinyağı fiyatının tüketici ile buluşturulmak için raflara 2 ila 3 kat artarak geldiğini savundu. Litre fiyatı 14 TL ila 15 TL aralığında bulunan zeytinyağının, raflarda 100 TL seviyesinden alıcı bulduğunu bildiren Alhat, marketlerde zeytinyağı fiyatlarının 20 TL'nin üstünde olmaması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Fiyatlar Yüksek Kar Elde Etme Hevesi Kaynaklı

Fiyatların neden bu kadar fark ile satıldığı sorusunu yönelten Alhat, sorusunu cevaplandırarak bunun sebebinin şişeleme veya ambalajdan dolayı olmadığını, sadece yüksek kar elde etme hevesinden kaynaklandığını iddia etti. Bahsi geçen fiyatlarla Türkiye'de zeytinyağı yiyemediklerini dile getiren Alhat, mecburi bir şekilde yurt dışına satış yapıldığını ve yurt dışındakilere adeta "alın, siz yiyin" denildiğini söyledi.

Duruşun düzgün tutulması halinde Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşündüklerini ifade eden Alhat, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına vatandaşlara uygun fiyattan yağ satılması gerektiğini sözlerine ekledi.