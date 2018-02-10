Zeybekci: Yerli Kripto Paraya Mesafeli Durmak Faydalı Olur
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Zeybekci: Yerli Kripto Paraya Mesafeli Durmak Faydalı Olur


Zeybekci: Yerli Kripto Paraya Mesafeli Durmak Faydalı Olur
Zeybekci: Yerli Kripto Paraya Mesafeli Durmak Faydalı Olur Tuğçe Gürel - Tarih: 10-02-2018 Saat: 17:05
Anasayfa Eko Gündem Zeybekci: Yerli Kripto Paraya Mesafeli Durmak Faydalı Olur

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kripto paralar hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, yerli kripto para üretimi gerçekleştirilmeyi riskli gördüğünü ifade edip, bundan uzak durmanın faydalı olacağını aktardı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son zamanlarda sanal para birimi Bitcoin başta olmak üzere, kamuoyunda oldukça büyük yankı uyandıran kripto paralar, blok zinciri teknolojisi ve Türkiye'nin bu çerçevede izleyeceği yol hakkında açıklamalarda bulundu.

Kripto paralarla alakalı daha önceden olduğu gibi düşüncelerinin belli olduğunu aktaran Zeybekci, sanal para birimi Bitcoin'in herhangi bir dayanağı bulunmadığını konuşmasında bir kez daha hatırlattı. 

Blok Zinciri Teknolojisi Doğru bir Yönlendirme

Sanal para birimi Bitcoin hakkında, global saadet zinciri açıklamasında bulunulduğunda Bitcoin fiyatının 20 bin dolar seviyesinde olduğunu ve sonra sert bir düşüş yaşayarak 8 bin dolar civarına kadar indiğini söyleyen Zeybekci, blockchain teknoloji hakkında da bilgiler aktardı.  Blok zinciri teknolojisinin doğru bir yönlendirme olduğuna dikkat çeken Bakan Zeybekci, dünya genelinde bilgi hakkında gerçekleştirilen işleme, depolama ve güvenlik tarzı işlemlerin önem arz ettiğini dile getirdi. 

Sanal para birimleriyle alakalı varoluşun, bilgi saklamak, depolamak ve güvenlikle alakalı söz konusu zincirlerin ürettiği bir değer biçiminde söylenebileceğini ifade eden Zeybekci, bu durum neticesinde değer üretmenin, para üretmenin veya kıymet üretmenin mantığına dayandırarak bahsi geçen teknolojileri kullanıp, sanal para üretiminin gerekli olmadığını düşündüğünü aktardı. 

Yerli Kripto Para Üretimi Riskli

Öte yandan Ekonomi Bakanı Zeybekci, bahsi geçen konularda dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizerek, şu an için yerli kripto para üretimini risk olarak gördüğüne vurgu yaptı. Halihazırdaki sistemin yakın bir zaman dilimi içerisinde negatif sürprizler oluşturabilecek bir sistem olduğuna inandığını ifade eden Zeybekci, yerli kripto para konusunda mesafeli olmanın yarar sağlayacağını sözlerine ekledi. 

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