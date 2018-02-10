Fatsa'da Hamsi Fiyatı 10 TL Oldu! Vatandaşlar Balıkçılara Akın Etti
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Fatsa'da Hamsi Fiyatı 10 TL Oldu! Vatandaşlar Balıkçılara Akın Etti


Fatsa'da Hamsi Fiyatı 10 TL Oldu! Vatandaşlar Balıkçılara Akın Etti
Fatsa'da Hamsi Fiyatı 10 TL Oldu! Vatandaşlar Balıkçılara Akın Etti Tuğçe Gürel - Tarih: 10-02-2018 Saat: 17:24
Anasayfa Eko Gündem Fatsa'da Hamsi Fiyatı 10 TL Oldu! Vatandaşlar Balıkçılara Akın Etti

Yapılan av sonucunda yerli hamsinin pazarda yerini almasıyla birlikte, Ordu'nun Fatsa ilçesinde hamsi fiyatları 10 TL seviyesini gördü. Vatandaşlar ise hamsi fiyatının düşüşe geçmesiyle birlikte balıkçılara akın etti.

Uzun bir süre boyunca yanlış yapılan av nedeniyle hamsilerin azaldığı ve fiyatlarının cep yaktığı biliniyordu. 25 TL seviyesine kadar çıkan hamsi fiyatları, Karadeniz'de avın tekrar başlamasıyla düşüşe geçmişti. Bir süre sonra tekrar yükselen hamsi fiyatlarında oynamalar sürerken, vatandaşları sevindirecek haber Ordu'nun Fatsa ilçesinden geldi. 

Hamsi fiyatlarında bu senenin taban fiyatının 10 TL seviyesi olduğunu dile getiren balıkçılar, bu sene içerisinde hamsinin bahsi geçen fiyattan daha ucuza satışının yapılmacağı değerlendirmesinde bulunurken, Ordu'nun Fatsa ilçesinde hamsinin fiyatının 10 TL'yi gördüğü bildirildi. 

Hamsi Fiyatı 10 TL'ye Çekildi

Ordu Fatsa'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Ufuk Aygün, hamsi fiyatları hakında açıklamalarda bulundu. Son yapılan av sonucunda yerli hamsi elde edildiğini ve böylelikle fiyatlarında düşüşe geçtiğini aktaran Aygün, balıkçılar olarak kendilerinin bu avdan sonra fiyatları 10 TL seviyesine kadar düşürdüklerini dile getirdi. Söz konusu fiyatın vatandaşların bu sene içerisinde görebileceği taban fiyat olduğunu söyleyen Aygün, hamsi fiyatlarının uzun zaman boyunda 15 TL ila 25 TL arasında değişiklik gösterdiğini anımsattı. 

Vatandaşların yerli hamsi alabilmek adına adeta hücum ettiklerine vurgu yapan balıkçı Aygün, hamsinin bundan sonra daha bol çıkmasını ve böylelikle vatandaşlarında hamsiyi bu fiyatlardan sofralarıyla buluşturabilmesini diledi. 

Vatandaşlar Balıkçılara Akın Etti

Konu hakkında diğer bir açıklama ise Okan Karaca isimli vatandaştan geldi. Karaca, hamsi alabilmek adına fiyatlarda düşüş beklediklerini söyleyerek, uzun süredir sofralarda hamsinin yer almadığını, bunun sebebinin ise fiyatların yüksek seyretmesi olduğunu dile getirdi. Yerli hamsinin gelmesiyle birlikte balıkçılarda fiyatların düştüğünü ve balıkçılara hamsi almak için akın ettiklerini söyleyen Karaca, bundan sonra fiyatların düşmesini istediğini ve böylece vatandaşlarında bol balık yemesini temenni ettiğini sözlerine ekledi. 

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