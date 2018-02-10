Bu Haftayı Dolar Kazançla Tamamlarken, Euro ve Borsada Kayıp Yaşandı

Bu hafta dolar kuru yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi başarırken, borsa yatırımcılarını üzdü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bahsi geçen haftayı yüzde 3.83 seviyesinde bir değer kaybıyla 113.590.27 puan seviyesinden tamamlarken, endeks hafta içerisinde en düşük seviye olarak 112.503.80 puanı görürken, en yüksek seviye olarak ise 118.121.20 puanı gördü.

Yine aynı dönem baz alındığında Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 4.26 seviyesinde bir azalma yaşayarak 136.831.48 puana gerilerken, Sanayi Endeksi ise yüzde 3.98 seviyesinde bir azalma yaşayarak 125.706.46 puana düştü. Hizmetler Endeksi dikkate alındığında yüzde 1.93 seviyesindeki değer kaybı endeksi 82.129.42 puana geriletirken, Teknoloji Endeksi ise yüde 5.08 seviyesindeki azalmayla birlikte 130.478.92 puana indi.

En Fazla Prim Yapan Hisse Kipa Ticaret'in

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil olan hisse senetleri içerisinde söz konusu haftada en fazla yükselişe geçen Kipa Ticaret yüzde 26.84 artış yaşadı. Belirtilen artışı yüzde 17.33 seviyesiyle Bera Holding izlerken, Bera Holding'i ise yüzde 3.52 seviyesiyle Zorlu Enerji takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlere bakıldığında liderlik koltuğunu 48 milyar 678 milyon TL ile Garanti Bankası'nın aldığı gözlemlenirken, Garanti Bankası'nı 43 milyar 820 milyon 318 bin 304 TL seviyesiyle Koç Holding'in izlediği, Koç Holding'i ise 41 milyar TL seviyesiyle Akbank'ın takip ettiği bildirildi.

İstanbul Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatının söz konusu hafta ieçrisinde yüzde 0.06 seviyesinde sınırlı bir artış gösterdiği ve böylelikle 161.80 TL seviyesini gördüğü belirtilirken, Cumhuriyet altınının fiyatının yatay bir seyir izlediği dile getirildi.

Dolar Yükselirken Euro Değer Kaybetti

Serbest piyasalara göz atıldığında bu hafta en fazla kazanç dolar kurunda gözlemlenirken, euronun haftayı değer kaybıyla tamamladığı belirtildi. Dolar kurunun satış fiyatı yüzde 1.41 seviyesinde artarak 3.8180 TL seviyesini görürken, euronun satış fiyatının ise yüzde 0.02 seviyesindeki değer kaybıyla 4.6830 TL seviyesini gördüğü bildirildi.