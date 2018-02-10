Fakıbaba 300 Koyun ve Asgari Ücret Verilecek Projenin Şartlarını Açıkladı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından "Köye Dönüş Projesi" kapsamında önemli açıklamalar yapıldı. Bahsi geçen projeyle birlikte aile başına 300 koyun verilmesine yönelik bilgiler aktaran Fakıbaba, üreticilerin bundan böyle yalnız kalmayacağını, artık üreticilerin ailelerimiz olacağını dile getirdi. Üreticilere asgari ücretin verileceğini söyleyen Fakıbaba, sigortalarının da yapılacağını bildirdi.

Verilen Destekler Müthiş Durumda

Gerek bakanlıkların gerek hükümetin oldukça iyi destekleri olduğuna vurgu yapan Bakan Fakıababa, Ziraat Bankası tarafından çiftçilere sağlanan desteklere bakanlık olarak kendilerininde sahip çıkacağını belirtti.

Bahsi geçen Köye Dönüş Projesi çerçevesinde bazı hususların yanlış algılandığını dile getiren Fakıbaba, proje kapsamında herkese koyun verileceğine yönelik yanlış bir düşüncenin olduğuna vurgu yaptı. Projenin herkese bedelsiz koyun verileceği anlamını taşımadığını aktaran Bakan Fakıbaba, kendi düşüncelerinin de bu yönde olmadığını söyledi.

Projeden Yararlanmak İçin Aranılan Şartlar

Konuşması sırasında projeden yararlanacak ailelerde aranılacak olan şartları açıklayan Bakan Fakıbaba, bu ailelerin merasının olması gerektiğini, barınağının olması gerektiğini, bu iş üstünde uğraşmış olması gerektiğini ve kredibilitesi olması gerektiğini belirtti. Koyunların herkese verileceği gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Fakıbaba, amaçlarının anaç hayvanların sayısını artırıp, hayvan sürüsünün sayısını artırmak olduğunu dile getirdi.

Şu an 45 milyon seviyesinde bulunan küçükbaş hayvan sayısıyla, 16 milyon seviyesinde bulunan büyükbaş hayvan sayısını istenilen seviyeye ulaştırmanın taşıdıkları amaçlar içerisinde bulunduğunu aktaran Fakıbaba, bu amacı gerçekleştirebilmek adına koyunların bu iş ile uğraşan, bu işi bilen, bu işi yapan ve ahırı bulunan kişilere verileceğini sözlerine ekledi.